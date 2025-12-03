به گزارش کردپرس، سخنگوی ائتلاف نصر به ریاست حیدر عبادی اعلام کرد که احتمال دارد چارچوب هماهنگی شیعیان در نشست آینده خود، نامزد نهایی نخست‌وزیری عراق را تعیین کند.

سلام زبیدی، سخنگوی ائتلاف نصر به ریاست حیدر عبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق، به خبرگزاری شفق‌نیوز گفت که برخی احزاب عضو چارچوب هماهنگی نام عبادی را وارد فهرست نامزدهای دولت جدید کرده‌اند، با وجود اینکه او این موضوع را رد کرده است.

به گفته زبیدی، «عبادی نمی‌پذیرد در چارچوبی محدود و شرط‌دار کار کند؛ بنابراین انتخاب نخست‌وزیر آینده نیازمند توافق بیشتر است و اگر امکان‌پذیر باشد، در نشست آینده چارچوب هماهنگی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، نام نخست‌وزیر جدید نهایی خواهد شد.»