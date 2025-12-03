۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۵

ائتلاف نصر: العبادی نامزدی برای نخست‌وزیری را رد کرده است

سرویس عراق و اقلیم کرستان- سخنگوی ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی اعلام کرد که چارچوب هماهنگی شیعیان نام عبادی را در فهرست نامزدهای نخست‌وزیری گنجانده، اما او نامزدی خود را رد کرده و پذیرای نخست‌وزیری در چارچوبی «محدود و شرط‌دار» نیست.

به گزارش کردپرس، سخنگوی ائتلاف نصر به ریاست حیدر عبادی اعلام کرد که احتمال دارد چارچوب هماهنگی شیعیان در نشست آینده خود، نامزد نهایی نخست‌وزیری عراق را تعیین کند.

سلام زبیدی، سخنگوی ائتلاف نصر به ریاست حیدر عبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق، به خبرگزاری شفق‌نیوز گفت که برخی احزاب عضو چارچوب هماهنگی نام عبادی را وارد فهرست نامزدهای دولت جدید کرده‌اند، با وجود اینکه او این موضوع را رد کرده است.

به گفته زبیدی، «عبادی نمی‌پذیرد در چارچوبی محدود و شرط‌دار کار کند؛ بنابراین انتخاب نخست‌وزیر آینده نیازمند توافق بیشتر است و اگر امکان‌پذیر باشد، در نشست آینده چارچوب هماهنگی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود، نام نخست‌وزیر جدید نهایی خواهد شد.»

