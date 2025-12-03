۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۴

کشف نخستین گورستان اشکانیان در مهاباد

کشف نخستین گورستان اشکانیان در مهاباد

سرویس آذربایجان غربی- رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد از کشف نخستین گورستان تاریخی دوره اشکانیان در مهاباد در پی اعلام حفاری های غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، واحد جولایی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع حفاری‌های غیرمجاز، یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان با حضور در محل، بررسی‌های میدانی را انجام و ضمن مستندسازی، گودال‌های ایجاد شده توسط سودجویان به‌صورت اصولی پوشانده شد.

او ادامه داد: این گورستان پیش‌تر شناسایی نشده و در فهرست آثار ملی ثبت نبود، به همین دلیل تحت پوشش گشت‌های دوره‌ای یگان حفاظت قرار نداشت.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد گفت: گوری با شیوه تدفین منحصر به فرد در این گورستان شناسایی شد که برای نخستین بار در مهاباد مشاهده می‌شود. این نوع گورستان تاریخی دوره اشکانی پیش‌تر تنها در منطقه سردشت دیده شده است و مربوط به دوران پیش از اسلام است.

جولایی ابراز امیدواری کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعتبار لازم برای ساماندهی و حفاظت نهایی این محوطه تأمین شده و اقدامات بعدی آغاز شود.

او از اهالی روستاهای شهرستان خواست در صورت مشاهده حفاری‌های غیرمجاز، سریعاً با شماره ۰۴۴۴۲۲۳۳۴۹۰ با یگان حفاظت میراث فرهنگی مهاباد تماس بگیرند.

کد مطلب 2791365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha