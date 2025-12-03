کشف نخستین گورستان اشکانیان در مهاباد

به گزارش کردپرس، واحد جولایی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع حفاری‌های غیرمجاز، یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان با حضور در محل، بررسی‌های میدانی را انجام و ضمن مستندسازی، گودال‌های ایجاد شده توسط سودجویان به‌صورت اصولی پوشانده شد.

او ادامه داد: این گورستان پیش‌تر شناسایی نشده و در فهرست آثار ملی ثبت نبود، به همین دلیل تحت پوشش گشت‌های دوره‌ای یگان حفاظت قرار نداشت.