سرخط خبرهای۲۶ آبان خبرگزاری کردپرس

آیا اردوغان، صلاح الدین دمیرتاش، رقیب اصلی خود را آزاد می‌کند؟

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از سال‌ها بی‌اعتنایی به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، اعلام کرده که حکم این دادگاه درباره «سیاسی بودن» محاکمه صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد و رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، را می‌پذیرد. این تصمیم پس از تأکید دوباره دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت و محاکمه دمیرتاش گرفته شده است. تحلیلگران می‌گویند این موضوع می‌تواند به آزادی دمیرتاش منجر شود، که همچنان محبوب‌ترین شخصیت سیاسی در میان کردهای ترکیه است.

بکرخان: وقت تصمیم‌های بزرگ است؛ کمیسیون باید فوراً به امرالی برود

تونجر بکرخان، رئیس مشترک حزب دم پارتی، در یک گردهمایی در آنکارا خواستار اعزام فوری «کمیسیون ملی همبستگی» به امرالی شد و تأکید کرد که بدون اقدامات متقابل از سوی دولت، روند صلح پیش نمی‌رود. او خواستار آزادی زندانیان بیمار، بازگشت کارمندان اخراجی و لغو قیم‌گماری در شهرداری‌ها شد. بکرخان همچنین به اهمیت سازماندهی اجتماعی و همبستگی برای غلبه بر سیاست‌های سرکوب‌گرانه و دستیابی به دموکراسی تأکید کرد.

ارتباط صلح میان ترکیه و پ.ک.ک با کردستان سوریه

در یک سال گذشته، روند حل‌وفصل میان دولت ترکیه و پ‌ک‌ک در ترکیه پیشرفت کرده، اما در سوریه به‌ویژه با نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) نامتقارن مانده است. پ‌ک‌ک آماده انحلال و ادغام در ترکیه است، اما SDF نه سلاح خود را کنار می‌گذارد و نه خودمختاری کردها در سوریه را به دمشق واگذار می‌کند. ترکیه از این عدم تقارن ناراضی است و در حال مواجهه با انتخاب میان تشدید فشار، مداخله یا کاهش انتظارات خود در سوریه است.