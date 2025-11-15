به گزارش کردپرس به نقل از سیریان آبزرور، تلویزیون سوریه گزارش داد که «توماس باراک»، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، در تماس با «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، خواستار آغاز اجرای عملی مفاد توافق ۱۰ مارس میان دمشق و نیروهای دموکراتیک شد.

به گفته این رسانه، باراک که قرار است پس از دیدار احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، از واشنگتن با عبدی ملاقات کند، بر «ضرورت شروع اجرای عینی و قابل قبول مفاد توافق پیش از پایان سال» تأکید کرده است. منابع دیپلماتیک اعلام کرده‌اند که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی در دمشق با حضور نمایندگان دولت سوریه، نیروهای دموکراتیک و اداره خودگردان است و انتظار می‌رود ژنرال «برد کوپر» فرمانده ستاد مرکزی آمریکا نیز در آن شرکت کند.

گفت‌وگوهای این نشست قرار است بر موضوعاتی حساس؛ از جمله ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش ملی، وضعیت گذرگاه‌ها، نهادهای دولتی، خطوط تماس و سرنوشت فرودگاه قامشلو متمرکز باشد. آمریکا هدف از این مذاکرات را جلوگیری از تنش نظامی و فراهم کردن زمینه تشکیل «نیروی مشترک» با حمایت ائتلاف جهانی علیه داعش اعلام کرده است.

توماس باراک در شبکه ایکس نوشت: «ما مسیر مرحله جدید چارچوب آمریکایی–ترکی–سوری را ترسیم کرده‌ایم و گام‌های آتی شامل ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای تازه امنیتی، دفاعی و مدنی سوریه خواهد بود.»

مظلوم عبدی نیز در پیام‌های اخیر خود بر پایبندی نیروهایش به اجرای توافق ۱۰ مارس تأکید کرده و اعلام کرده است که روند ادغام در نهادهای دولتی سوریه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. او پیوستن سوریه به ائتلاف جهانی علیه داعش را «گامی مهم برای تثبیت شکست دائمی داعش و تقویت همکاری‌ها» دانسته و تأکید کرده است که نیروهای دموکراتیک با شرکا برای «ساختن آینده‌ای امن و شکوفا برای مردم در یک سوریه متحد» همکاری می‌کنند.

این تحولات در ادامه توافق ۱۰ مارس میان احمد الشرع و مظلوم عبدی رخ داده است؛ توافقی که محور اصلی آن، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش ملی و نهادهای امنیتی و اداری دولت سوریه است. عبدی پیش‌تر توافق مارس را «طرحی تقریبا کامل» توصیف کرده و گفته بود که اجرای آن نیازمند «اراده سیاسی و اقدامات اجرایی جدی» است.

با این حال، برخی مقامات کرد از جمله سیپان حمو، فرمانده ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه و صالح مسلم، از مقامات سیاسی ارشد کرد سوریه، مذاکرات کردها با دموشق را ناموفق و شکننده توصیف کرده اند.