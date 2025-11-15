به گزارش خبرگزاری کردپرس، سمیه حیدری با تبریک فرارسیدن هفته کتاب ۲۴ تا ۳۰ آبان با شعار «بخوانیم برای ایران» و همچنین “۲۴ آبان” روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار ، این مناسبت را پاسداشت یاد و نام مفسر بزرگ قرآن کریم، علامه طباطبایی(ره) نویسنده کتاب ارزشمند تفسیر المیزان دانست.

وی با اشاره به اینکه مناسبت‌های تقویمی فرصتی برای توجه جامعه به موضوعات مهم هستند، ابراز امیدواری کرد: این هفته با همراهی مسئولان کشوری و استانی، رسانه‌ها، صدا و سیما و تمامی مراکز آموزشی و فرهنگی، به موجی تازه در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تبدیل شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان افزود: در این ایام تلاش داریم مردم عزیز را بیش از پیش با نقش کتابخانه‌های عمومی آشنا کنیم؛ نهادی که همانند مدرسه در آموزش، بیمارستان در سلامت و مسجد در عبادت، زیربنای اصلی یادگیری مادام‌العمر در جامعه است. بدون توجه به کتابخانه‌های عمومی، تحقق اهداف فرهنگی کشور ممکن نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه کتابخانه‌ها فراتر از امانت کتاب و سالن مطالعه عمل می‌کنند، گفت: کتابداران توانمند ما با تعهد و ظرفیت علمی خود در تمام سال متناسب با مناسبت‌های مختلف، برنامه‌های فرهنگی کتاب‌محور را در راستای تقویت فرهنگ و هویت ملی اجرا می‌کنند. توسعه عدالت فرهنگی همواره از دغدغه‌ها و توصیه‌های مقام معظم رهبری که از برجسته‌ترین رهبران اهل مطالعه و کتاب‌دوست هستند بوده است. دولت چهاردهم نیز توجه ویژه‌ای به گسترش عدالت فرهنگی، دسترسی آسان به کتاب و تبدیل کتابخانه‌ها به مراکز پویا و اجتماعی دارد.

حیدری با اشاره به تقویت کتابخانه‌های سیار گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۲ هیچ کتابخانه سیار فعالی در استان وجود نداشت؛ اما در همان سال با مشارکت سپاه امیرالمؤمنین(ع)، نخستین کتابخانه سیار استان فعالیت خود را در هفت نقطه محروم و کم‌برخوردار شهرستان ایلام آغاز کرد.

وی افزود: در سال گذشته پروژه‌های مختلفی کلنگ‌زنی یا به بهره‌برداری رسیده‌اند. طراحی و راه‌اندازی کتابخانه دکتر محمدی در شهرستان دره‌شهر با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال؛ کتابخانه عمومی روستایی زید ابن حمزه در زرانگوش با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال؛ سالن آمفی‌تئاتر کتابخانه مرکزی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال؛ بازطراحی کتابخانه پروین اعتصامی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال؛ خرید کامیونت‌فورس برای کتابخانه سیار شهرستان چوار که در آذرماه افتتاح می‌شود از جمله این پروژه ها بودند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: مجموع نسخه‌های موجود در قفسه‌های کتابخانه‌های عمومی استان ۷۵۴ هزار جلد است که نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است. در یک سال گذشته ۱۵۶۵ جلد کتاب به کتابخانه‌ها اهدا شده و برای حمایت از نویسندگان و ناشران بومی، ۱۵۰۰ جلد کتاب خریداری شده است.

وی با اشاره به اینکه گسترش فرهنگ مطالعه نیازمند یک جهاد و نهضت ملی مبتنی بر عدالت فرهنگی و زیست‌بوم کتابخانه‌های عمومی است، افزود: «امسال برای نخستین بار همزمان با هفته کتاب، طرح نشان ملی همخوان برگزار می‌شود؛ طرحی که با هدف تقدیر از برنامه‌های اثرگذار و الگوساز ملی طراحی شده و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

حیدری اعلام کرد: کتابخانه امیرکبیر شهرستان آبدانان که همواره از کتابخانه‌های برتر کشور بوده امسال در بخش خدمات فراکتابخانه‌ای موفق به کسب نامزدی شده است. فعالیت این کتابخانه فراتر از محدوده خود بوده و خدمات ویژه‌ای به مناطق روستایی و عشایری ارائه کرده است.

وی افزود: در راستای تحقق عدالت فرهنگی، طرح کوله‌کتاب عشایر نیز اجرا شده و کتابداران ما کتاب را به دست مردم غیور عشایر رسانده‌اند؛ طرحی که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان باشاره به اجرای ۱۲۰۴ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی استان گفت: از برنامه‌های شاخص سال گذشته می‌توان به برپایی موکب و خدمت‌رسانی به زائران توسط کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان مهران برای چهارمین سال متوالی؛ چهارمین دوره سوگواره منطقه‌ای طلوع سرخ با محوریت شهدای مدافع حرم و اربعین حسینی؛ رونمایی از کتاب نویسندگان استان با موضوع دفاع مقدس؛ جشنواره دوسالانه قصه‌گویی؛ پویش ایستاده برای ایران اشاره کرد.

وی در ادامه از مردم استان دعوت کرد که در این هفته با مراجعه به کتابخانه‌ها در طرح عضویت سراسری رایگان شرکت کنند و از این پس به صورت مادام‌العمر از تمامی کتابخانه‌های کشور امکان امانت کتاب داشته باشند.

حیدری همچنین افزود: از شهروندانی که در خانه یا محل کار خود کتاب‌هایی دارند که کمتر از آنها استفاده می‌شود، درخواست می‌کنیم این کتاب‌ها را برای بهره‌مندی عموم به کتابخانه‌ها اهدا کنند. اهدای کتاب، میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده است.