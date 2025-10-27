به گزارش کرد پرس، «روژان بهنامی»، ملیپوش شایسته کردستانی تیم دختران مویتای ایران، در فینال وزن ۴۸- کیلوگرم رده سنی ۱۵ تا ۱۴ سال رقابتهای مویتای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین، با عملکردی درخشان و هجومی، موفق شد نگویان تی تاو فونگ از ویتنام را با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ شکست دهد و مدال طلای این رقابتها را به دست آورد.
بهنامی که تا پیش از فینال، حریفان خود از تایلند و مالزی را با ناکاوتهای پیاپی شکست داده بود، در فینال نیز با نمایش برتر خود در راند سوم، حریف ویتنامی را ناکدان کرد و در نهایت با برتری قاطع، قهرمان آسیا شد.
