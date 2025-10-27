۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۲

دو ناک اوت، یک طلا؛

قهرمانی «روژان بهنامی» در رقابت‌های آسیایی موی‌تای بحرین

قهرمانی «روژان بهنامی» در رقابت‌های آسیایی موی‌تای بحرین

سرویس کردستان ـ «روژان بهنامی» دختر شایسته کردستانی در رده سنی ۱۴ - ۱۵ سال موفق به کسب مدال طلای سومین دوره بازی های آسیایی جوانان بحرین در رشته ورزشی موی تای شد.

به گزارش کرد پرس، «روژان بهنامی»، ملی‌پوش شایسته کردستانی تیم دختران موی‌تای ایران، در فینال وزن ۴۸- کیلوگرم رده سنی ۱۵ تا ۱۴ سال رقابت‌های موی‌تای سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، با عملکردی درخشان و هجومی، موفق شد نگویان تی تاو فونگ از ویتنام را با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ شکست دهد و مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

بهنامی که تا پیش از فینال، حریفان خود از تایلند و مالزی را با ناک‌اوت‌های پیاپی شکست داده بود، در فینال نیز با نمایش برتر خود در راند سوم، حریف ویتنامی را ناک‌دان کرد و در نهایت با برتری قاطع، قهرمان آسیا شد.

قهرمانی «روژان بهنامی» در رقابت‌های آسیایی موی‌تای بحرین

کد خبر 2790073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha