بارگیری اولین محموله نفت اقلیم کردستان از بندر جیهان ترکیه

به گزارش کردپرس، دو منبع آگاه در صنعت نفت به این خبرگزاری رویترز گفتند: قرار است حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام اقلیم کردستان، توسط نفتکش «فالیسینا» بارگیری و صادر شود.

این دو منبع که خواستند نامشان فاش نشود، افزودند: نفتکش فالیسینا اولین کشتی حامل نفت اقلیم کردستان خواهد بود که پس از ازسرگیری جریان نفت از طریق خط لولهٔ ترکیه در تاریخ ۲۷ سپتامبر، بارگیری می‌شود.

از سرگیری صادرات نفت و بارگیری اولین محموله نفتی کردستان عراق در بندر جیهان ترکیه، پایان یک بحران اقتصادی و حقوقی میان دولت فدرال عراق، اقلیم کردستان و ترکیه است.

پیشتر عراق یک دادخواست بین المللی علیه ترکیه در مورد خرید نفت کردستان عراق بدون اجازه دولت مرکزی ارائه کرده بود و پس از آن بود که ترکیه از صادرات نفت اقلیم کردستان عراق از طریق بندر جیهان بدون موافقت بغداد جلوگیری کرد.