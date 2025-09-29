به گزارش کردپرس، بر اساس گزارشی از یک مرکز تخصصی در امور انتخابات، نزدیک به ۲۷ درصد از رأیدهندگان در انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۲۵ از حق مشارکت محروم خواهند شد. دلیل اصلی این محرومیت، تصمیم کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق است که شرط کرده بدون کارت بایومتریک هیچ فردی نمیتواند رأی دهد.
هیئت کمیساران کمیسیون عالی مستقل انتخابات، برنامه نهایی این کمیسیون برای ثبتنام رأیدهندگان بایومتریک را تصویب کرده است. طبق این آمار، ۲۱,۴۰۴,۲۹۱ نفر واجد شرایط رأیدادن در انتخابات آینده پارلمان عراق هستند که به این ترتیب تقسیمبندی شدهاند: ۲۰,۰۶۳,۷۷۳ رأیدهنده عمومی، ۱,۳۱۳,۹۸۰ رأیدهنده ویژه و ۲۶,۵۳۸ رأیدهنده آواره.
مرکز تخصصی آموزش و پژوهش انتخاباتی روز دوشنبه (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که مجموع کل رأیدهندگان در عراق، چه ثبتنامشده و چه ثبتنامنشده، ۲۹,۲۵۳,۲۶۰ نفر است. از این میان، ۷,۸۴۸,۹۶۹ نفر قادر به شرکت در انتخابات نخواهند بود که معادل ۲۶.۸۳ درصد از کل رأیدهندگان است. دلیل اصلی این محرومیت گسترده، الزامی بودن کارت بایومتریک به عنوان مدرک رسمی برای رأیدادن عنوان شده است.
این مرکز پیشتر پیشنهاد داده بود که کارت ملی یکپارچه نیز برای رأیگیری معتبر شناخته شود. بهکارگیری کارت ملی یکپارچه میتواند زمینه مشارکت گستردهتری را فراهم کند، زیرا تاکنون حدود ۷۳ درصد از شهروندان دارای این کارت هستند. همچنین، استفاده از این کارت به عراقیهای مقیم خارج کشور نیز امکان میدهد تا حق رأی خود را اعمال کنند.
مرکز مذکور تأکید کرده است که حق رأی، حقی قانونی و اساسی است و نهادهای ذیربط باید از آن حمایت کرده و شرایط لازم را برای سهولت مشارکت شهروندان فراهم کنند. در گزارش آمده است: «هیچ توجیهی برای محرومسازی این تعداد زیاد از شهروندان از حق مشارکت در انتخابات آینده وجود ندارد، چه عمدی باشد و چه نباشد.»
در همین زمینه، جومانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، روز دوشنبه (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵) در گفتگو با شبکه خبری رووداو گفت: «داشتن کارت بایومتریک شرط اصلی برای رأیدادن است، بنابراین هر کسی که به هر دلیلی این کارت را نداشته باشد، نمیتواند رأی دهد.»
