رسانه دولتی ترکیه: از سرگیری جریان نفت خط لوله عراق-ترکیه به نفع آنکارا خواهد بود

به گزارش کردپرس، رسانههای دولتی ترکیه اعلام کردند از سرگیری جریان نفت خام از خط لوله عراق-ترکیه پس از دو سال و نیم، نهتنها امنیت انرژی آنکارا را تقویت میکند بلکه به رغم سهم محدود در بازار جهانی، برای ترکیه دستاوردی راهبردی به شمار میرود.
به نوشته آناتولی، خبرگزاری رسمی دولت ترکیه، از سرگیری جریان نفت خام از خط لوله عراق-ترکیه پس از دو سال و نیم آغاز شد و انتظار میرود این اقدام عرضه انرژی ترکیه را تقویت کرده و امنیت تامین جهانی را افزایش دهد.
جان رابرتز، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک در گفتوگو با خبرنگار این رسانه تصریح کرد که از سرگیری جریان نفت از این خط لوله به نفع ترکیه خواهد بود، حتی اگر نقش مهمی در بازارهای جهانی ایفا نکند.
رابرتز در ادامه افزود: این خط لوله ظرفیت انتقال بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز را دارد. این حدود 1 درصد از تولید جهانی است و به عرضه کلی کمک میکند. اما با این حال، از آنجایی که ما وضعیت فعلی خط را نمیدانیم، ممکن است به ظرفیت کامل نرسد.
پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک با یادآوری اینکه مهمترین موضوع برای امنیت انرژی ترکیه، تولید گاز طبیعی در میدان ساکاریا است، گفت: این موضوع که تقاضای ترکیه برای گاز وارداتی با افزایش تولید گاز از میدان ساکاریا کاهش یابد، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، ساکاریا منبع اصلی مورد توجه ترکیه است.
گفتنی است روز گذشته آلپارسلان بایراکتار (بیرقدار)، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در شبکه اجتماعی ملی «NSosyal» اعلام کرد که خط لوله نفت خام عراق-ترکیه که به دلیل زلزله در 6 فوریه 2023 به طور موقت بسته شده و توسط شرکت بوتاش در 4 اکتبر 2023 به بهرهبرداری رسیده بود، از 27 سپتامبر مجددا جریان یافت.
انتظار میرود که راهاندازی دوباره خط لولهای با ظرفیت حمل روزانه 1,5 میلیون بشکه، به تقویت امنیت تامین انرژی ترکیه کمک کرده و تنوع منابع در بازارهای جهانی را افزایش دهد.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در ارزیابی خود در میز سردبیری خبرگزاری آناتولی در ماه جولای اعلام کرده بود که در صورت فعالیت خط لوله با ظرفیت کامل، این خط قابلیت ایجاد 40 میلیارد دلار پتانسیل تجاری را دارد و عراق میتواند 40 درصد از صادرات روزانه 4 میلیون بشکهای نفت خود را از طریق ترکیه به بازارهای جهانی عرضه کند.
