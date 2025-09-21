وجود ٢٥٠ هزار تن سیب صنعتی در آذربایجان غربی/٤٠ هزار تن خریداری شد

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت سیب صنعتی نسبت به سال های گذشته و ضرورت مدیریت صحیح بازار، اقدامات گسترده‌ای با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است تا ضمن حفظ حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از هرگونه اخلال در بازار جلوگیری شود.

اصغری با تاکید بر لزوم عرضه بهداشتی سیب صنعتی، با رعایت حریم جاده و صرفاً از طریق ۴۰ مرکز خرید مجاز، افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ اخطاریه کتبی به فروشندگان غیرمجاز صادر شده و در صورت ادامه تخلف، محصولات غیرقانونی جمع‌آوری خواهد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، عرضه سیب کنار جاده‌ای را عامل بی‌نظمی، خطر تصادف و تهدید سلامت عمومی دانست و اظهار کرد: کارخانه‌های پوره و کنسانتره نیز موظف به خرید سیب صنعتی تنها از مراکز مجاز هستند.

اصغری با اشاره به اهمیت فرآوری صنعتی محصولات باغی در استان گفت: بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد تولیدات باغی استان به صورت صنعتی فرآوری و صادر می‌شود که سهم محصول سیب درختی حدود ۳۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در ۶۵ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی محصول سیب درختی کشت شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن سیب درختی از باغات استان برداشت شود که حدود ۲۵۰ هزار تن آن سیب درجه ۳ یا صنعتی است.

اصغری در خصوص حمایت از باغداران نیز گفت: برای کاهش هزینه‌ها و خرید و جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی در استان، مراکز خرید دارای مجوز، سیب درجه ۳ را به قیمت توافقی از باغداران خریداری می‌کنند و تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن سیب صنعتی از باغداران استان خریداری شده است.