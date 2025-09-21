لبخند شادی موقوفات «ماهرخسار معتمدوزیری» بر لب ۵ هزار دانش آموز نیازمند

به گزارش کرد پرس، در این میان، زنان کُرد نقش پررنگی در عرصه وقف و نیکوکاری داشته اند. برخلاف بسیاری از جوامع، زنان در فرهنگ کُردی از اختیارات بیشتری برخوردار بوده اند و مردان همواره بخشی از سهم خود را به آنان می سپردند تا هم چراغ آخرتشان روشن شود و هم افتخاری برای خاندانشان بیفزایند؛ به همین دلیل است که بیشترین تعداد زنان واقف در جهان از میان کُردها برخاسته اند.

یکی از نام های درخشان این عرصه، ماهرخسار معتمدوزیری است؛ بانویی که تمامی دارایی ارزشمند خود را وقف دانش، عبادت، عمران و نیازمندان کرده است. در روزگاری که فقر و گرانی بر زندگی خانواده های بسیاری سنگینی می کند، موقوفات او هر روز گرهی از کار محرومان می گشاید و لبخند را بر لب آنان می نشاند.

۵ هزار بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان

به تازگی، این موقوفه با تهیه ۵ هزار بسته لوازم التحریر به ارزش ۷ میلیارد تومان گام دیگری در حمایت از دانش آموزان نیازمند برداشت. اقدامی که نه تنها لبخند شادی بر لب کودکان نشاند، بلکه باری سنگین از دوش والدین برداشت؛ چراکه امسال افزایش قیمت ها بسیاری از خانواده ها را از خرید ملزومات تحصیلی ناتوان کرده است.

قادر کریمی، وکیل متولی موقوفات ماهرخسار معتمدوزیری اظهار کرد: خاندان معتمدوزیری از خاندان های علمی و فرهنگی این دیار بوده اند و همواره بخشی از دارایی خویش را در راه گسترش علم، حمایت از استادان و پشتیبانی از جویندگان دانش اختصاص داده اند.

وی افزود: عمران مساجد، تأمین حقوق ماموستاها، پشتیبانی مالی از طلاب و خادمان مساجد بخش مهمی از خدمات این موقوفه است؛ با تغییر نیازهای جامعه و گسترش روش های نوین آموزشی، فعالیت های ما به حوزه حمایت از دانش آموزان مناطق محروم نیز گسترش یافته و شامل خدمات عمرانی مدارس و تأمین لوازم التحریر می شود.

کریمی اظهار کرد: امسال نیز مانند سال های گذشته، در کنار پشتیبانی از بیش از دو هزار دانش آموز محروم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بسته های کامل و باکیفیت لوازم التحریر تهیه و توزیع شد تا فقر مانعی برای ادامه تحصیل نباشد.

به گفته وکیل موقوفه، تنها در سال گذشته ۶۵ میلیارد تومان اعتبار صرف حمایت از مساجد، مدارس، ورزش، دانش آموزان، نخبگان بی بضاعت و آزادی زندانیان شد.

او تأکید کرد که آمار امسال نیز از نظر کمیت و کیفیت ارتقاء یافته و به زودی برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.