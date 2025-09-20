آذربایجان غربی رتبه یکم تولید عسل در ایران/پیش بینی ها برای افزایش تولید

به گزارش کردپرس، پرویز بستانچی افزود:سرشماری زنبورستان‌های این استان از پنجم تا هفدهم مهرماه سال جاری در سراسر استان آغاز می شود.

او ادامه داد: این طرح با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان عسل و معاونت بهبود تولیدات دامی اجرا می‌شود و در آن، مواردی همچون تعداد کندوهای بومی و مدرن و میزان تولیدات شامل عسل، زهر زنبور عسل، گرده گل، ژله رویال، موم و بره‌موم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بستانچی از زنبورداران استان خواست در زمان آمارگیری با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری کرده و از طریق شرکت‌های تعاونی شهرستانی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: در مدت اجرای سرشماری، هرگونه جابه‌جایی زنبورستان‌ها ممنوع است و هماهنگی لازم نیز با نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد خودروهای حامل کندوهای زنبور عسل انجام شده است.

بستانچی با اشاره به جایگاه استان در تولید عسل اظهار کرد: آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۳ با تولید ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل رتبه نخست کشور را به دست آورده و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به بیش از ۲۵ هزار تن افزایش یابد. این استان در زمینه تعداد کندوی عسل، تولید گرده گل و موم نیز رتبه اول کشور را دارد.