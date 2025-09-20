طرح ویژه مسکن برای اهالی رسانه در آذربایجان غربی کلید خورد

به گزارش کردپرس، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در این جلسه گفت: طرح مسکن ویژه اهالی رسانه در استان مورد بررسی قرار گرفت و تفاهم اولیه حاصل شد.

پیمان آرامون ادامه داد: برنامه وزارت راه وشهرسازی اجرای دقیق و کارشناسی قانون نهضت ملی مسکن بوده و در این راستا راه وشهرسازی استان از تمام ظرفیت های قانونی برای اجرای طرح مسکن اهالی رسانه مدنظر شورای اطلاع رسانی دولت استفاده خواهد کرد.

او بیان کرد: تامین مسکن به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های لازم برای توسعه رفاه اجتماعی در اولویت قرار دارد و این مساله با جدیت دنبال می شود.

آیدین رحمانی شهردار ارومیه نیز در این جلسه اظهار داشت: شهرداری ارومیه آمادگی کامل دارد با همکاری شورای شهر ارومیه در اجرای این طرح همکاری ویژه داشته باشد.

مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاع رسانی دولت نیز در این جلسه با تشریح طرح تامین مسکن اهالی رسانه گفت: شورای اطلاع رسانی دولت بنا دارد با محوریت استانداران به عنوان رییس شورای اطلاع رسانی استان با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری های مراکز استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح تامین مسکن اهالی رسانه را عملیاتی کند.

علامه عزیزی ادامه داد: عملکرد مناسب مدیران در آذربایجان غربی و مدیریت تحول گرایانه استاندار آذربایجان غربی همدلی لازم برای توسعه استان بیش از پیش فراهم کرده است.