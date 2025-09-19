به گزارش کردپرس، چیغدم اردوغان، نماینده حزب عدالت و توسعه (AKP) از حوزه ساکاریا و رئیس کمیسیون برابری فرصتهای زن و مرد در مجلس ترکیه، با رفتن به خانه ملاحت سری در محله ملنِ شهرستان قوجائلی نامه ای از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه را به او رساند. ملاحت سری مادر محمد سری است که در سال ۱۹۸۹ در مالاتیا جان خود را در جریان درگیری با نیروهای PKK از دست داده بود. در این دیدار، چیغدم اردوغان نامه رجب طیب اردوغان، را برای خانواده محمد سری خواند.
چیغدم اردوغان در سخنان خود با اشاره به روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم»، تأکید کرد که این مسیر باید توسط همه اقشار جامعه حمایت و دنبال شود. او گفت: «از دست دادن فرزندی که با عشق و مراقبت بزرگ کردهاید، بزرگترین رنج دنیاست. پدر یا مادر در چنین شرایطی گویی زندهزنده میمیرد.» وی افزود مردم ترکیه سالها از «تروریسم» آسیب دیدهاند و امیدواریم که دیگر هیچ مادری به خاطر این پدیده اشک نریزد.
او همچنین یادآور شد که کمیسیون پارلمانی همبستگی ملی و صلح تاکنون ۱۱ نشست برگزار کرده و در این چارچوب نظرات و پیشنهادهای گروهها و اقشار مختلف از سراسر کشور دریافت شده است. او ابراز امیدواری کرد که این روند در آینده نزدیک پیشرفتهای ملموسی به همراه داشته باشد و افزود: «فرزندان ما نباید رنجهایی را که ما کشیدهایم دوباره تجربه کنند؛ آنها باید در ترکیهای آرامتر و مرفهتر زندگی کنند.»
در این دیدار، توران یوزوجو، شهردار قوجائلی، اسماعیل دمیر، رئیس منطقه ای حزب عدالت و توسعه، زینب قنبر، رئیس شاخه زنان حزب، و مرتضی اورال، کدخدای محله نیز حضور داشتند.
گفتنی است، اردوغان در این روزها با ارسال نامه به خانوادههای جانباختگان جنگی و معلولان جنگی و دیدارهای گاه و بیگاه با آنها، عملاً میکوشد روند پروژه موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» را به یک پروژه ملی و فراتر از مرزهای حزبی تبدیل کند. این اقدام را میتوان بخشی از راهبرد سیاسی او در مقطعی حساس دانست که گفتوگوهای صلح با PKK در جریان است و کمیسیون «همبستگی، برادری و دموکراسی» در مجلس نشستهای خود را برای یافتن راهحلهای حقوقی و سیاسی برگزار میکند. نامه به خانوادههای آسیبدیده از جنگ، تنها یک پیام همدردی نیست، بلکه تلاشی است برای پیوند زدن رنجهای شخصی با آیندهای سیاسی که در آن دولت میخواهد مشروعیت و اعتماد عمومی را بهعنوان پشتوانه مذاکرات صلح تقویت کند. به این ترتیب، اردوغان از سرمایه عاطفی خانوادههای جانباختگان برای تقویت افق «ترکیه بدون تروریسم» بهره میگیرد. اردوغان در تلاش است تا روند صلح را به نام خود ثبت کند. از سوی دیگر به نظر می رسد، اردوغان که توجه عمومی به نامه های گاه و بیگاه عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK به گروه های مختلف مردم را دیده، خواسته از این روش نیز برای تبلیغ های سیاسی خود بهره ببرد.
نظر شما