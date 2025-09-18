راهپیمایی هزاران نفر در وان، مرسین و آمد با درخواست آزادی اوجالان + فیلم

به گزارش کردپرس، در شهرهای وان، مرسین و آمد (دیاربکر) هزاران نفر با شعار «برای حق امید اوجالان به سوی آزادی گام برمی‌داریم» دست به راهپیمایی زدند. این راهپیمایی ها در پی رأی دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر نقض «حق امید» عبدالله اوجالان، سیاستمدار در بند کُرد و رهبر در بند PKK، برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی تأکید کردند که آزادی اوجالان با آینده صلح در ترکیه و منطقه گره خورده است. زنان حاضر در تظاهرات ضمن حمایت از تلاش‌های اوجالان برای صلح، خواستار اقدام فوری برای آزادی او و گسترش اجتماعی روند صلح شدند.

موزیان بوتون یکی از شرکت کننده ها در این راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مزوپوتامیا با اشاره به اینکه «بدترین صلح از بهترین جنگ ارزشمندتر است»، گفت: «تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا درباره حق امید باید فوراً اجرا شود. این یک فرصت تاریخی برای ترکیه است. دولت و تمام سیاستمداران کشور باید از این روند حمایت کنند. شاید دیگر چنین فرصتی پیش نیاید. اگر دولت نیز مانند اوجالان شجاعانه گام بردارد و اقدام عملی انجام دهد، صلحی پایدار در این کشور برقرار خواهد شد.»

از سوی دیگر، مُخلصه دُغروئر تأکید کرد که «این سرزمین‌ها بیش از هر چیز به صلح واقعی نیاز دارند. ما مادران سال‌ها فریاد صلح سر دادیم، اما هنوز خون‌ریزی ادامه دارد. حالا زمان آن رسیده که صلح واقعی برقرار شود.»

در همین حال، کامله یالچین خواستار آموزش به زبان مادری شد و گفت: «تنها خواسته ما آزادی اوجالان، برقراری صلح و آموزش فرزندانمان به زبان مادری است. چهل سال است خون در این سرزمین جاری است، آیا کافی نیست؟ باید صدای مردم کُرد شنیده شود. ما یک صلح پایدار می‌خواهیم.»

عزیزه چاکر نیز از رنج مادران سخن گفت: «ما مادران، چه کُرد و چه ترک، چه چرکس و چه لاز، به اندازه کافی رنج کشیده‌ایم. سال‌هاست که قلب ما می‌سوزد. حالا تنها خواسته‌مان این است که صلح و آرامش بیاید.»

در ادامه، عبدالله اوزر دولت را به بی‌عملی متهم کرد و افزود: «تنها راه رسیدن به صلح، آزادی اوجالان است. تاکنون دولت هیچ گام عملی برنداشته و باید هرچه زودتر اقدام کند. ما کُردها سال‌هاست خواهان صلح هستیم و همچنان خواهیم بود.»

در پایان، عثمان سوینچ بر ضرورت پاسخ مثبت سیاستمداران ترکیه به این خواسته‌ها تأکید کرد: «کمیسیون باید بی‌طرفانه رفتار کند، همه طرف‌ها را بشنود و حق امید اوجالان را به رسمیت بشناسد. آزادی اوجالان، آزادی کُردهاست.»