به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجانغربی در دیدار با دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به موقعیت راهبردی استان در همجواری با کشورهای همسایه، گفت: توسعه مناطق آزاد عاملی مؤثر در رونق تولید، افزایش صادرات و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال است.
رضا رحمانی افزود: تلاش خواهد شد موانع قانونی و اداری در مسیر فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی منطقه هرچه سریعتر مرتفع شود.
او بیان کرد: همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان یک فرصت بینظیر بود که مزیتهای آذربایجانغربی را به فعالان اقتصادی کشور و ۱۸ کشور خارجی در قالب بستههای سرمایهگذاری معرفی کرد.
استاندار آذربایجانغربی به کلیدی بودن کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اشاره کرده و افزود: آذربایجانغربی از نظر ظرفیتهای مختلف بهخصوص اقتصادی، در ردیف پنج استان اول کشور است.
رحمانی همچنین با اشاره به اینکه از مجموع ۱۶ مرز زمینی کشور ۶ مرز در آذربایجانغربی واقع شده است، اضافه کرد: در حوزه تجارت، همه رویههای موجود در گمرک بدون استثناء در آذربایجانغربی اعمال میشود.
او در ادامه با اشاره به همجواری استان با سه کشور، افزود: آذربایجانغربی میتواند استانی پایلوت در زمینه معرفی و اجرای رویههای مختلف اعم از کولبری و سایر موارد باشد؛ چرا که دارای همه رویههای اقتصادی است.
رحمانی همچنین با بیان اینکه در حوزه زیرساختهای سرمایهگذاری اقدامات اثرگذاری در منطقه آغاز شده، افزود: در ۱۰ شاخص اعلام شده در زمینه برخورداری از امنیت، در ۹ شاخص آذربایجانغربی دارای شرایط مطلوب است و در ردیف استانهای اول و امن کشور قرار دارد.
استاندار آذربایجانغربی به اتحاد و انسجام بین اقوام و ادیان در استان نیز اشاره کرده و افزود: از نظر وحدت اقوام و پیروان ادیان مختلف، شرایط خوبی در منطقه وجود دارد و مردم بسیار خوب و مسالمتآمیز در کنار هم زندگی میکنند.
رحمانی در پایان با اشاره به تعامل و هماهنگی موجود بین نمایندگان آذربایجانغربی در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نمایندگان استان همه همدل، پیگیر و متحد برای پیشرفت آذربایجانغربی هستند.
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر دیروز با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی وارد ارومیه شدند.
برگزاری جلسات اقتصادی با دستگاههای مختلف اجرایی و بخش خصوصی و بازدید از مناطق مختلف بویژه منطقه ویژه اقتصادی و مرز سرو ارومیه از جمله برنامههای مهم سفر رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ارومیه است.
