سفر به شمال ایران؛ راهنمای اجاره ویلا کنار ساحل و جنگل

معرفی مکانها و جاذبههای ساحلی معروف شمال
سه شهر چالوس، رامسر و بابلسر به عنوان نگینهای ساحل شمالی، هرکدام جایگاه منحصربهفرد خود را دارند در ادامه با تکیه بر تجربه فردی، به عنوان یک گردگشر شما را با جاذبههای این سه شهر آشنا میکنم.
۱. چالوس:
ساحل چالوس، یکی از گستردهترین و مجهزترین سواحل شمال است که امکان اجاره ویلا چالوس در آن وجود دارد. اما رزرو ویلا چالوس به اقامت نزدیک دریا محدود نمیشود ویلاهای جنگلی هم جذابیت خود را دارند.
- ساحل معروف: ساحل نمکآبرود
- چرا متفاوت است؟ این ساحل به دلیل شنهای طلایی و شیب ملایمش، یکی از امنترین و مناسبترین سواحل برای شنا بهویژه برای خانوادهها و کودکان است. تجهیزات تفریحی آبی مثل جتاسکی و قایقسواری به وفور یافت میشود. همچنین مجموعه تفریحی نمکآبرود با داشتن تلهکابین، سورتمه و جاذبههای هیجانانگیز یک منطقه خاص و لوکس در شمال ایران است.
- تجربه من: بعد از تجربه چند تفریح شاد و افزایش آدرنالین، کمی استراحت و آرامش لازم است. پیادهروی عصرگاهی در پیادهروی کنار ساحل چالوس، به همراه خرید از غرفههای محلی و خوردن بستنی معروف چالوس، تجربهای است که تکراری نمیشود. حس نشستن روی صندلیهای ساحلی و تماشای غروب آفتاب پشت کوههای جنگلی، لحظهایست که در خاطر میماند. دسترسی چالوس به یکی از زیباترین جادههای جهان، یعنی جاده کندوان، امتیاز بزرگی برای آن است. رانندگی در این جاده پرپیچوخم با مناظر خیرهکننده از کوه و دریا، خود یک سفر جداگانه محسوب میشود.
2. رامسر:
رامسر، که به "عروس شهرهای ایران" معروف است، با هوای مطبوع و چشماندازهای بینظیرش، لقبش را به شایستگی از آن خود
کرده است.
- ساحل معروف: ساحل سیاهسنگ
- چرا متفاوت است؟ سواحل رامستر اغلب مخلوطی از شن و سنگریزه است که منظرهای خاص و بکر به آن میدهد. دریا در این ناحیه اغلب آرامتر و شفافتر است.
- تجربه من: بازدید از هتل قدیم رامسر، پیادهروی در پارک جنگلی و اقامت در ویلا رامسر مشرف به دریا، از بهترین تجربیات است. از آن بالا، منظره دریا و شهر، نفسگیر است. شما میتوانید با اجاره سوئیت ارزان در رامسر از چشمه آب گرم رامسر دیدن کنید و یک روز کامل غرق آرامش باشید. در نهایت برای سفری همه جانبه که جنبه تاریخی هم داشته باشد، سری به کاخ مرمر بزنید. سوار شدن بر تلهکابین رامسر و بالا رفتن از جنگل، در حالی که نمای پانورامای دریای خزر زیر پای شماست، یک تجربه تقریباً منحصربهفرد در شمال ایران است. این چشمانداز را از دست ندهید.
3. بابلسر:
بابلسر با مردابها، پلهای متعدد و رودخانه بابلرود که مستقیماً به دریا میریزد، فضایی رمانتیک و متفاوت دارد که مناسب برای اجاره ویلا در بابلسر است. اجاره ویلا بابلسر با تنوع بالای قیمت و امکانات در دسترس گردشگران است.
- ساحل معروف: ساحل بابلرود، منطقه مشهدسر
- چرا متفاوت است؟ خاصترین ویژگی بابلسر، ریزش رودخانه بابلرود به دریای خزر است. این شما و این یک چشمانداز بینظیر میتوانید همزمان در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا قدم بزنید.
- تجربه من: قایقسواری روی رودخانه بابلرود و گذر از زیر پلهای تاریخی، نگاهی دیگر به این شهر میدهد. غروب خورشید در بابلسر، به ویژه در حوالی اسکلهها، بهطور خارقالعادهای زیباست. غذاهای دریایی تازه در رستورانهای کنار رودخانه، پیشنهاد نهایی برای کامل کردن این تجربه است. همچنین منطقه مشهدسر برای کسانی که به دنبال امکانات مدرن و تفریحات آبی گسترده هستند، بسیار ایدهآل خواهد بود.
سفر در گذرگاه زمان: کشف جنگلهای هیرکانی و کوههای افسانهای شمال
سفر به شمال حرکتی به سمت کهنترین جنگلهای زمین است. جنگلهای هیرکانی، میراث جهانی یونسکو، گنجینهای زنده از عصر یخبندان هستند که در امتداد ساحل کشیده شدهاند. توصیف این مسیر، روایتی از شکوه و رازآلودگی است.
- در مسیر چالوس: جنگلهای نوشهر و نور
این مناطق از انبوهترین و مرطوبترین بخشهای هیرکانی هستند. قدم زدن در جنگل سیسنگان یا مسیرهای اطراف روستای یوش، شما را با صدای پرندگان نادر، هوای خنک پوشیده از عطر گیاهان و نورهایی که از لابهلای شاخههای بلند درختان راش و بلوط میگذرند، تنها میگذارد.
- در مسیر رامسر: جنگلهای اشکورات و جنت رودبار
با دور شدن از ساحل رامسر به سمت ارتفاعات، با طی کردن مسیرهای کوهنوردی سبک در دامنههای جنگلیِ کوههای علمکوه (در منطقه کلاردشت) یا پیادهروی در ارتفاعات رامسر و منطقه اشکورات، تجربهای تکرارنشدنی از هوای پاک و صدای آرامشبخش طبیعت را بهدست میآورید. جادههای کوهستانی پرپیچوخم، شما را به میان ابرها و روستاهای کوهپایهای میبرد که گویی قرنهاست تغییر نکردهاند. صدای رودخانههای خروشان همیشه همراه شماست.
- در مسیر بابلسر: جنگل سیهداران (بابل) حتی در نزدیکی بابلسر نیز میتوان سری به جنگل زد. منطقه حفاظتشده سیهداران با تپههای پوشیده از جنگل، فضایی نیمهجنگلی و نیمهکوهستانی ارائه میدهد که برای پیادهرویهای سبک و پیکنیک ایدهآل است و تضاد جالبی با فضای ساحلی شهر ایجاد میکند.
نکات کاربردی برای اجاره ویلا مناسب، امکانات، دسترسی و بودجه
برای اجاره ویلا، بودجه خود را پیش از هر چیز مشخص کنید. سفر در فصل کمرفتوآمد (بهار و پاییز) تا ۴۰٪ از هزینه شما میکاهد.
مکان را هوشمندانه انتخاب کنید: ویلاهایی که کمی از مرکز شهر فاصله دارند، اغلب ارزانتر و آرامترند، اما به دسترسی به جاده اصلی و امکانات اولیه حتماً توجه کنید.
امکانات ضروری را فراموش نکنید: پارکینگ، اینترنت پرسرعت، سیستم گرمایشی مطمئن و آشپزخانه مجهز غیرقابل چشمپوشی هستند. از وجود این موارد در لیست امکانات مطمئن شوید.
در نهایت، تنها از پلتفرمهای معتبر با نظرات واقعی مشتریان استفاده کنید و حتماً قبل از پرداخت، توضیحات و عکسها را با دقت مطالعه کنید. یک تماس تلفنی با مالک میتواند از بسیاری از سوءتفاهمها جلوگیری کند.
