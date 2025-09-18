بازدید معاون وزارت صمت با هدف حمایت از تولید داخل و توسعه صنایع کردستان

به گزارش کرد پرس، شیخ در جریان بازدید از پتروشیمی کردستان، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های سفر خود، گفت: سفر ما به استان کردستان یک سفر دو روزه است که امروز و فردا در خدمت همکاران و صنعتگران استان خواهیم بود. چند هدف مشخص را در این سفر دنبال می کنیم؛ اول، بازدید از کارخانجات صنعتی و صنایع بزرگ و کوچک استان به منظور بررسی و حل مسائل آنها؛ دوم، برگزاری نشست و گفتگو با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان توانمند استان؛ سومین هدف نیز بررسی تبادلات مرزی است که در بانه به آن خواهیم پرداخت.

وی افزود: یکی از اهداف مهم ما، افزایش عمق ساخت داخل به ویژه در حوزه لوازم خانگی کوچک است و تلاش می کنیم با حمایت از تولید داخل، از قاچاق کالا جلوگیری کنیم و مشکلات واحدهای صنعتی این حوزه را برطرف سازیم.

شیخ با اشاره به ظرفیت های نوظهور استان، اظهار کرد: یکی از صنایعی که در استان کردستان شکل گرفته و زمینه رشد خوبی دارد، صنعت طلا و جواهر است؛ در این سفر، ارزیابی دقیقی از وضعیت این صنعت انجام می دهیم تا بتوانیم با همراهی مدیرکل محترم استان و سایر همکاران، برنامه های توسعه ای لازم را تدوین و اجرا کنیم.

در پاسخ به سوالی درباره اعتبارات اختصاص یافته به استان، معاون وزارت صمت بیان کرد: طبیعتاً اگر هرکدام از این فعالیت ها نیازمند اعتبار باشد، امکان اختصاص آن وجود دارد؛ اما نگاه اصلی دولت چهاردهم بر فعال سازی بخش خصوصی است. به عنوان نمونه، همین واحد پتروشیمی که امروز بازدید کردیم، با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری رسیده و در حال حاضر با تولید گرانول، صنایع پایین دستی را نیز فعال کرده است.

وی بر اهمیت استفاده از ظرفیت های بومی و منطقه ای تاکید کرد و گفت: استان کردستان به واسطه طبیعت غنی و توانمندی های کشاورزی، ظرفیت بالایی برای راه اندازی صنایع تبدیلی دارد؛ همچنین برخورداری از مرز، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات ایجاد کرده که باید به خوبی از آن بهره برداری شود.

پتروشیمی کردستان سالانه ۳۰۰ هزار تن محصول تولید می کند

در جریان سفر دو روزه معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان کردستان، ابراهیم شیخ از مجتمع پتروشیمی این استان بازدید کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در حاشیه این بازدید گفت: پتروشیمی کردستان که در سال ۱۳۸۸ و در پی سفر مقام معظم رهبری به استان وارد فاز اجرایی شد، امروز با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن محصول، برای حدود ۷۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

محمدبختیار خلیقی افزود: این واحد صنعتی به عنوان یکی از مجموعه های شاخص تولیدی و اشتغال آفرین استان، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کردستان ایفا می کند.