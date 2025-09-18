۹۹ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان تحقق یافت

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان که در دیواندره برگزار شد، با اشاره به اینکه تاکنون ۳ هزار و ۵۶۰ مصوبه در این کارگروه به تصویب رسیده، گفت: از این تعداد ۳ هزار و ۵۲۹ مصوبه اجرایی شده که نشان‌دهنده تحقق ۹۹ درصدی مصوبات است.

وی اظهار کرد: در مجموع ۲ هزار و ۳۴۰ مصوبه به‌طور کامل اجرایی شده و ۶۱ مصوبه نیز در دست اقدام و پیگیری است و بر اساس آمار، سهم بانک‌ها در مصوبات اجرایی ۲ هزار و ۱۱۷ مورد و سهم دستگاه‌های مالیاتی ۹۴ مورد بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان افزود: با پیگیری و اجرای این مصوبات، زمینه تثبیت و حفظ اشتغال ۲۲ هزار و ۳۷۸ نفر در استان فراهم شده و تلاش می‌شود این روند حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاری ادامه یابد.

خلیقی تاکید کرد: تحقق این اقدامات نشان می‌دهد که با همگرایی دستگاه‌ها و همراهی فعالان اقتصادی، می‌توان بخش قابل توجهی از موانع تولید را برطرف و بستر مناسبی برای توسعه اشتغال پایدار فراهم کرد.