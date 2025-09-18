۲۷ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰

سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار میلیاردی در زنجیره فولاد کردستان

سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار میلیاردی در زنجیره فولاد کردستان

سرویس کردستان ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومانی در زنجیره فولاد استان خبر داد و گفت: ۱۸ طرح و پروژه در این زمینه تعریف شده که دو پروژه بزرگ در شهرستان دیواندره اجرا می‌شود.

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در جلسه‌ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که در دیواندره برگزار شد، با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری فولاد در کردستان، گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد ۱۹ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان است که در قالب ۱۸ طرح و پروژه تعریف شده و دو مورد آن مربوط به شهرستان دیواندره می‌شود.

وی افزود: یکی از این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۱۹ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومانی و دیگری با محوریت شرکت آذران حدیده است که با هماهنگی شورای دستگاه نظارتی استان، زمین آن در اختیار سرمایه‌گذار عراقی قرار گرفته است و این شرکت در زمینه تولید ۲.۵ میلیون تن کنسانتره و همین میزان گندله ورود خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه در سطح استان ۳۶ معدن وجود دارد که ۲۵ معدن فعال و ۱۰ معدن غیرفعال هستند، اظهار کرد: میزان ذخایر شناسایی‌شده نیز ۴۶ میلیون تن است.

خلیقی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، بیش از ۹۲ درصد حقوق دولتی معادن به شهرستان قروه تعلق می‌گیرد و این موجب شده است که بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه راه‌های دسترسی معادن نیز در همان شهرستان هزینه شود و سهم سایر شهرستان‌ها تنها ۸ درصد باشد.

وی درباره نحوه واگذاری محدوده‌های معدنی، توضیح داد: طبق قانون، واگذاری‌ها در قالب سامانه ستاد انجام می‌شود و شرکت‌های غیربومی نیز می‌توانند برنده شوند، اما اگر شرکت بومی باشد، امکان پیگیری پرونده از مرحله درخواست تا گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری برایش فراهم است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان از شناسایی ۹۵ محدوده معدنی در استان خبر داد و یادآور شد: ۲۰ محدوده در قالب مزایده واگذار خواهد شد و ۷۵ محدوده دیگر نیز در اختیار استان قرار دارد و خوشبختانه با تصمیم اخیر نمایندگان مجلس، علاوه بر سرمایه‌گذاران دولتی، بخش خصوصی نیز می‌تواند در این زمینه ورود کند.

کد خبر 2788779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha