استاندار کردستان از پروژه تصفیه خانه فاضلاب دیواندره بازدید کرد

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی عصر روز چهارشنبه به همراه جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان دیواندره بازدید کرد و در جریان اقدامات این پروژه قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان در جریان این بازدید، گفت: عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب دیواندره از سال ۱۳۹۵ شروع شده است و با ۲ پیمانکار قرارداد بسته شده است.

محمد فرهاد با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است، اظهار کرد: تصفیه خانه در حال حاضر ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن حدود۳۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: اعتبار ابلاغی پروژه برای سال جاری ۲۲۵ میلیاردتومان است و سازمان مدیریت و برنامه نیز قول ۱۰۰ میلیارد تومان برای ۱۴۰۵ داده است که ما بتوانیم پروژه را تکمیل کنیم.

تصفیه خانه فاضلاب دیواندره ظرفیت ۶ هزار متر مکعب در شبانه روز را دارد و جمعیت تحت پوشش آن ۴۲هزار نفر است.

این پروژه برای تصفیه ۹ هزار و ۵۰۰ متر مکعب فاضلاب در شبانه روز و تحت پوشش قرار دادن ۶۳ هزار نفر در حال احداث است.

بازدید از شرکت ذوب و ریخته گری آگرین

استاندار کردستان همچنین از شرکت ذوب وریخته گری آگرین آلیاژ ماد دیواندره تولید کننده انواع شمش های آلیاژی، بیلت آلومینیومی ‌انواع پروفیل ومقاطع آلومینیومی بازدید کرد.

عملیات اجرایی این شرکت سال ۱۴۰۲ شروع و سال ۱۴۰۳ به بهره برداری رسید. میزان سرمایه گذاری کلی طرح ۶۰۰ میلیارد تومان و میزان تسهیلات استفاده شده ۵۵ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ بود و این شرکت برای ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاده کرده است.