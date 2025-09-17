دستاوردها و شکست های احمد الشرع

به گزارش کردپرس، با وجود کسب پیروزیهای دیپلماتیک مهم دولت موقت سوریه، از جمله به رسمیت شناخته شدن دولت موقت احمد الشرع در سوریه توسط ایالات متحده و لغو بیشتر تحریمها، شکافهای فرقهای عمیق توانایی الشرع برای متحد کردن کشور را تهدید میکند. میراث ۱۴ سال جنگ داخلی، همراه با قتلعامهای تازه، توقف تلاشهای آشتی ملی و مداخلات خارجی رقابتی، باعث شده است که اقلیتهای سوریه به دولت مرکزی بیاعتماد باشند و در برخی موارد صریحاً خواستار جدایی یا خودمختاری شود.
مروری بر اتفاقات مهم
- خبرنگاران رویترز در مناطق علوینشین، دروزی و مسیحیها سفر کرده و خشم فزاینده و درخواستهای خودمختاری پس از خشونتهای فرقهای اخیر را مستندسازی کردند.
- در سویدا، شبهنظامیان دروزی اکنون کنترل جادههای محلی را در دست دارند. شیخ حکمت الحجری، رهبر روحانی دروزی ها رسماً خواستار استقلال شد و از اسرائیل به دلیل هدف قرار دادن اهداف نظامی تشکر کرد.
- در حسکه، ۴۰۰ نماینده اقلیت، از جمله کردها و علویها، ماه گذشته گردهم آمدند تا خواستار تدوین قانون اساسی جدید با تضمین حقوق اقلیتها و مشارکت برابر شوند.
- دولت الشرع متعهد شده است که عاملان قتلعامهای ماه مارس در مناطق علوی نشین سواحل غرب سوریه را مجازات کند. مقامات سوری تأیید کردهاند که افرادی مرتبط با این قتلعامها بازداشت شدهاند.
- ترکیه به الشعار فشار میآورد تا مسئله کردها را حل کند و هشدار داده است در صورت شکست مذاکرات ادغام، احتمال اقدام نظامی تا پایان سال وجود دارد.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
مسیر آینده سوریه میتواند تعیین کند که آیا این کشور پس از دههها جنگ به یک دولت متحد تبدیل میشود یا به قلمروهای رقبا تقسیم میگردد. دور تازهای از درگیریهای فرقهای میتواند باعث مداخله بیشتر خارجی، بیثباتی در منطقه شام و احتمالاً بیاثر شدن دستاوردهای دیپلماتیک الشرع در اوایل سال شود. برای واشنگتن، آنکارا و مسکو، سوریه همچنان یک میدان حیاتی برای نفوذ، زیرساخت انرژی و امنیت است، و ناپایداری بیشتر میتواند به یک بحران منطقهای گسترده تبدیل شود.
واکنش ذینفعان
- حکمت الحجری، رهبر دروزی دمشق را متهم به تلاش برای «حذف» دروزیها کرد و از مداخله اسرائیل در ژوئیه تشکر نمود.
- دولت سوریه فدرالیسم را رد کرده و قول داده است «برای همه سوریها حکومت کند» اما تمرکززدایی را به عنوان مسیر پیش رو نمیپذیرد.
- نمایندگان اقلیتها در حسکه خواستار تشکیل دولتی غیرمتمرکز با تضمینهای قانونی برای همه شدند.
- ترکیه به دمشق فشار میآورد تا مسئله کردها را حل کند و هشدار داده است که در صورت عدم توافق تا پایان سال، ممکن است اقدام نظامی انجام شود.
- وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن از «سوریهای پایدار، صلحآمیز و موفق» حمایت میکند اما تأکید دارد سوریها خود باید دولتشان را انتخاب کنند.
مرحله بعدی
آینده سوریه بستگی دارد به اینکه آیا الشرع میتواند مشروعیت بینالمللی خود را به آشتی داخلی تبدیل کند یا خیر. اگر او نتواند امتیازات معنیدار به کردها، دروزیها و علویها بدهد، کشور در معرض بازگشت به تجزیه و احتمال درگیری مسلحانه قرار خواهد گرفت. ضربالاجل ترکیه برای حل مسئله کردهای سوریه تا پایان سال جاری، سایه جنگ تازه را بر منطقه میافکند. سخنرانی آتی الشرع در مجمع عمومی سازمان ملل میتواند تصویر او به عنوان صلحطلب را تقویت کند یا محدودیتهای قدرتش را آشکار سازد. به هر ترتیب، این یک دوره تعیینکننده است که نظم سیاسی سوریه را برای سالها شکل خواهد داد.
منبع: مدرن دیپلماسی
نظر شما