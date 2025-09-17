پیش بینی برداشت ٢٢٠ هزار تن انگور از تاکستان های آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، محمد رضا اصغری افزود: سطح زیرکشت باغات انگور استان شامل سطح غیربارور حدود ۶۵۰ هکتار اعم از آبی و دیم و سطح زیر کشت بارور بیش از ۲۲ هزار هکتار شامل ۱۶ هزار هکتار آبی و ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار دیم است و شهرستان ارومیه رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت این محصول دارد.
او ادامه داد: از مجموع بیش از ۲۲۰ هزار تُن انگور تولیدی در استان،۱۹۲ هزار تُن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت میشود.
اصغری اضافه کرد: انگور دومین محصول باغی استان بوده و بیش از ۳۰ هزار بهره بردار بطور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیر مستقیم در امر داشت و برداشت، بستهبندی و حمل و نقل انگور فعالیت کرده و از این راه امرار معاش میکنند.
رییس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه این استان رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را به خود اختصاص داده است، گفت: سالانه بیش از ۴۱۰ تُن جهت تولید آب غوره توسط سه واحد آبغوره گیری به صورت صنعتی در سطح استان مصرف میشود، غوره در مصارف خانگی و تهیه سالادها و چاشنی غذاها بکار میرود و بخش عمدهای از آبغوره در استان نیز به روش سنتی خانگی تهیه میشود.
او با بیان اینکه بخشی از انگور تولیدی استان سالانه به کشورهای همسایه صادر میشود، بیان کرد: از کل محصول تولیدی ۶۰ درصد به صورت تازه خوری در استان و سایر نقاط کشور مصرف شده، مقداری نیز صادر شده و بقیه در صنایع تبدیلی به صورت آب میوه، کشمش و شیره انگور فرآوری میشود.
اصغری اضافه کرد: بیش از ۶۰ رقم انگور در استان تولید میشود از جمله آنها میتوان به سفید کشمشی، قرمز کشمشی، تبرزه سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قزل اوزوم اشاره کرد، به تازگی ارقام خارجی از جمله فلیم، ترکمن و سایر ارقام در برخی نقاط در حال توسعه است.لازم به ذکر است که زمان برداشت انگور برحسب ارقام و مناطق استان از اوایل شهریور ماه تا اواخر مهر ماه است.
نظر شما