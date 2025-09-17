موقعیت خطرناک سوریه در پی رویارویی نظامی کردها-دمشق و دخالت ترکیه

به گزارش کردپرس، بنیاد دفاع از دموکراسی در گزارش و تحلیل خود از آخرین وضعیت سوریه نوشت: نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها و ارتش سوریه روز ۱۰ سپتامبر در نزدیکی دیرحافر، شرق حلب، به تبادل آتش توپخانه اقدام کردند. اگرچه در این درگیری‌ها هیچ فرد نظامی کشته نشد، اما دو غیرنظامی جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد تازه‌ترین مورد از سلسله درگیری‌ها بین ارتش و SDF است که مذاکرات میان دو طرف را متوقف کرده است. این وضعیت یکی از مسائل مهم سوریه — ادغام SDF در ارتش سوریه و چشم‌انداز خودگردانی محدود کردها — را همچنان بی‌پاسخ گذاشته است.

توقف مذاکرات SDF و دولت سوریه

اندیشکده اف دی دی بر این باور است با وجود توافقی که در ۱۰ مارس برای ادغام نیروهای کردها و ارتش سوریه امضا شد، پیشرفت چندانی حاصل نشده است. مذاکرات سطح بالا از ماه ژوئیه متوقف شده و تنها در مسائل فرعی، مانند وضعیت محله‌های کردنشین حلب، پیشرفت محدودی دیده شده است.

احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، تمامی خواست‌های SDF برای تمرکززدایی را رد کرده و تأکید کرده است که شمال شرق سوریه باید تحت کنترل مستقیم دمشق باشد و نیروهای SDF باید به‌صورت انفرادی و نه به‌عنوان یک بلوک نظامی مستقل، وارد ارتش متحد سوریه شوند.

الشرع همچنین نگرانی‌های امنیتی اصلی SDF، از جمله تهدید ترکیه و تهدیدات داخلی در ارتش رسمی سوریه، را نادیده گرفته است. ترکیه واحدهای مدافع خلق (YPG)، اصلی‌ترین شاخه نظامی SDF، را شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (PKK)، سازمانی که آمریکا آن را تروریستی معرفی کرده، می‌داند. ترکیه که یکی از حامیان اصلی دولت الشرع است، دهه‌هاست که با PKK در داخل مرزهای خود مقابله می‌کند.

دخالت گسترده‌تر ترکیه، خطر بحران امنیتی در شمال شرق سوریه

به نوشته بنیاد دفاع از دموکراسی ها، آنکارا برای مهار SDF، به دنبال تقویت دولت دمشق است. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که از ۱۱ سپتامبر آموزش ارتش سوریه را آغاز کرده است، این اقدام پس از توافقات دفاعی میان آنکارا و دمشق در ۱۳ اوت انجام شد. ترکیه همزمان تهدید کرده که در صورت لزوم علیه SDF اقدام نظامی خواهد کرد. دولت باغچه لی، رهبر حزب راست‌گرای ترکیه (MHP) هشدار داده است که در صورت عدم اجرای کامل توافقات ادغام، ترکیه به SDF حمله خواهد کرد. همچنین، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در ۷ اوت به دمشق سفر کرد تا دولت سوریه را متقاعد کند مذاکرات با SDF را لغو کند، چرا که از نفوذ فرانسه در روند میانجی‌گری و گرایش احتمالی آن به کردها نگران بود.

ثبات سوریه نیازمند دخالت آمریکا و مذاکرات جدی

بنیاد دفاع از دموکراسی ها در پایان با اشاره به روابط آمریکا با کردها و دولت موقت سوریه تاکید کرده است واشنگتن باید نگرانی خود از تنش‌های رو به رشد میان SDF و دولت سوریه را جدی بگیرد و تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن مذاکرات سطح بالا میان دو طرف را از سر گیرد. بی‌توجهی به ترکیه و دیگر بازیگران اجازه می‌دهد روند صلح داخلی سوریه را به تأخیر انداخته و پیچیده تر کنند. از این رو، واشنگتن باید ترکیه را از تهدید نظامی علیه SDF بازدارد، زیرا این اقدام تنها باعث بی‌ثبات‌تر شدن وحدت شکننده سوریه خواهد شد.

روابط گرم آمریکا با دمشق و SDF، همراه با فشار برای رسیدن به توافق، می‌تواند هر دو طرف را به اجرای تعهداتشان ترغیب کند. واشنگتن همچنین باید دولت الشرع را به مشارکت بیشتر جوامع متنوع سوریه در فرآیند سیاسی تشویق کند. همزمان، سیاست‌گذاران آمریکایی باید خواست‌های SDF برای خودگردانی را منطقی نشان دهند تا از نگرانی دمشق در خصوص جدایی‌طلبی کردها کاسته شود.