مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان معرفی شد

به گزارش کرد پرس، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان برگزار و از خدمات علی مرادی، مدیرکل سابق تقدیر و مجاهد بنی عامریان به عنوان مدیرکل جدید صداوسیمای مرکز استان کردستان معرفی شد.

معاون امور استان های صداوسیمای جمهوری اسلامی در این مراسم گفت: در انعکاس ظرفیت های استان ها از جمله کردستان در رسانه ملی کوتاهی شده و بنا بر این است که توانمندی های مناطق مختلف کشور به صورت عادلانه منعکس شود.

علیرضا کیخا اظهار کرد: معرفی عادلانه ظرفیت استان های کشور از برنامه های رسانه ملی است و این مهم با جدیت دنبال می شود.

وی به کمبود اقدامات ارزشمند برای معرفی کردستان اشاره کرد و افزود: تنها کمتر از ۱۰ درصد از فرهنگ، حماسه، بزرگی و زیبایی ها و هنرمندان و علمای این استان معرفی شده اند.

معاون امور استان های صداوسیمای جمهوری اسلامی به جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونی اشاره کرد و ادامه داد: امسال نبرد تمدنی ۱۲ روزه سختی را پشت سر گذاشتیم و این برای کسانی که هشت سال دفاع مقدس را درک کرده بودند، ملموس تر بود.

کیخا به تفاوت های دفاع مقدس ۱۲ روزه با هشت سال دفاع مقدس پرداخت و یادآور شد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما جنگ روایتها را هم داشتیم که نبرد صداقت و دروغ بود.

وی با بیان اینکه بسیاری به دنبال انکار این پیروزی بودند، بیان کرد: باید در بیان این پیروزی بیش از گذشته اهتمام کرده و در تاریخ ماندگار کنیم.

ظرفیت هنرمندان کردستانی در رسانه ملی بیشتر دیده شود

استاندار کردستان نیز در این مراسم خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت هنرمندان استان در رسانه ملی برای ارتقای کیفیت برنامه ها و جذب مخاطب شد و گفت: صداوسیما به عنوان یکی از ارکان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه و پل ارتباطی بین مردم و دولت برای تقویت انسجام ملی است.

آرش لهونی اظهار کرد: این نقش به خوبی و به ویژه در دوران دفاع مقدس در سطح ملی و استانی ۱۲ روزه نمایان شد.

وی، این استان را از منظر رهبر معظم انقلاب، استانی فرهنگی نام برد و افزود: هنرمندان برجسته از سرمایه های ارزشممدی هستند که تعدادی با صداوسیما همکاری دارند و هرچه هنرمندان بیشتری به همکاری با رسانه ملی جذب شوند، با رشد مخاطبان ارتباط مستقیمی خواهد داشت.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه از ظرفیت هنرمندان کردستان در سطح ملی نیز استفاده شود چرا که قابلیت های ویژه ای دارند، به برنامه های تاثیرگذار صداوسیمای مرکز کردستان در مناسبت هایی مانند هفته وحدت، هفته دولت، اربعین حسینی و دیگر مناسبت ها، اشاره کرد و ادامه داد: این تلاش رسانه ملی و استانی جای قدردانی دارد که تلاش شایانی را دارند.

لهونی، تقویت زیرساخت های تولید و پخش برنامه های صداوسیمای مرکز کردستان را قبل توجه دانست و از خدمات مدیرکل سابق این مرکز قدردانی کرد.

میزگردهای علمی و پژوهشی در صداوسیما برگزار شود

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این مراسم به جای خالی مبزگردهای علمی و پژوهشی در صدا و سیمای مرکز استان اشاره و بر لزوم توجه به این حوزه تاکید کرد و بیان کرد: صداوسیما پیشرفت های مناسبی به سمت تعالی داشته است و این رویه باید ادامه یابد.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی با بیان اینکه کردستان مهد هنرمندان تاثیرگذار در سطح ملی و بین المللی است، یادآور شد: تمامی تغییر و تحولات باید به سمت حرکت رو به جلو باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید به صداوسیما مرجعیت بیشتری داشته باشد، گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رسانه ملی به خوبی توانست مرجعیت خود را حفظ کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان تاکید کرد: برخی رویکردها هم باید با پویایی لازم تغییر یابد و به سمت بومی سازی برنامه های مناسبتی حرکت شود.

مناظرات مفید و تاثیرگذار و تولید برنامه های علمی و ادبی وزین از جمله مواردی بود که حجت الاسلام پورذهبی به آن اشاره و خواستار تمهید بستر لازم برای برنامه سازی در این زمینه شد.

رسانه ملی رویکرد روایت صادقانه را برای اعتمادسازی ادامه دهد

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: ضریب نفوذ و اعتماد مردم به رسانه در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیش از پیش خود را نشان داد که دلیل آن روایت توام با صداقت بود.

محمدرسول شیخی زاده افزود: مردم علاقمند به دیدن و شنیدن روایت و اخبار درست از رسانه ملی هستند و اگر بر خلاف آن عمل شود، رسانه به حاشیه می رود.

وی صداوسیما را یک مجموعه فرابخشی دانست که مسیر را روشن می کند و ادامه داد: نقش رسانه به عنوان یک مجموعه همراه و بازگو کننده مشکلات و ارائه گر راه حل به مدیران، بسیار تعیین کننده است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در میان مراکز افکارسنجی، یکی از مراکز موفق به صداوسیما تعلق دارد و این نشان از اهتمام رسانه ملی برای بازخورد برنامه ها در بین مخاطبان است.

شیخی زاده بیان کرد: در تمامی بخش های مدیریتی، نظارتی و نمایندگان مجلس همدلی ویژه ای برقرار است و این رمز پیشرفت و موفقیت به شمار می رود.

وی با تاکید بر ادامه روند اعتمادسازی از طریق روایت صادقانه، گفت: کردستان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، سرزمین فرهنگ و هنر و مبنای آن وجود هنرمندان ارزشمندی است که در عرصه های مختلف به خوبی نمایان است و برای همین باید به این مجموعه گرانقدر در سطح ملی بیشتر توجه شود.

استفاده از نخبگان استان از جمله اندیشمندان در برنامه های رسانه ملی و استانی موضوع دیگری بود که شیخی زاده به آن اشاره کرد و افزود: وجود نخبگان می تواند قاب صداوسیما را به بستری برای عبور از مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی تبدیل کند.

فرهنگ و هنر کردستان سرمایه ای بی بدیل برای ایران است

در ادامه این مراسم مدیرکل جدید صداوسیمای مرکز کردستان اظهار کرد: در جهانی که سلطه رسانه ای به دنبال یکسان سازی فرهنگ هاست، وظیفه ما حفظ هویت و اصالت فرهنگی ایرانی و اسلامی است.

مجاهد بنی عامریان ادامه داد: رسانه های سلطه با دموکراسی پوشالی و سرمایه سالاری خود در تلاشند آزادی خواهان را خاموش کنند، اما فرهنگ و هنر ایران اسلامی از دیرباز توانسته پهلوانان و آزادگان بسیاری به جهان معرفی کند.

وی تأکید کرد: وطن برای ما صرفاً یک سرزمین نیست، بلکه ترکیبی از تاریخ، فرهنگ، هنر و تفکر است که با یاد خداوند و همدلی مردمان معنا می یابد که در چنین بستری، رسالت رسانه ملی خلق آثاری است که هویت محوری، عدالت گستری و شتاب دهی به پیشرفت کشور را تقویت کند.

مدیرکل جدید صداوسیمای مرکز کردستان یادآور شد: فرصت خدمت در کردستان برای من افتخار بزرگی است، چون این استان را مرکز دنیا برای خدمت رسانی می دانم و مردم آن با فرهنگ، هنر و غیرت خود جایگاه ویژه ای در تاریخ ایران دارند.

بنی عامریان ابراز امیدواری کرد که همراهی کارکنان و دعای خیر مردم بتواند در مسیر اعتلای رسانه ای استان و انعکاس شایسته فرهنگ و هنر کردستان گام های مؤثری بردارد.

بهره برداری از پروژه های مختلف صدا و سیما در کردستان

مدیرکل سابق صداوسیمای مرکز کردستان بیان کرد: طی دو سال و هشت ماه گذشته با همکاری و تلاش همکاران صداوسیمای استان، اقدامات مهمی در حوزه عمرانی و زیرساختی انجام شده است.

علی مرادی با اشاره به پروژه های عمرانی این مجموعه، گفت: کلنگ زنی و احداث شهرک سینمایی (سنه دژ) سنندج به عنوان نخستین شهرک سینمایی محلی کشور، احداث ساختمان صداوسیمای سقز که عملیات عمرانی آن رو به پایان است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد، آغاز عملیات عمرانی رادیو گروس و افتتاح دفتر تولید صداوسیما در مریوان نیز از جمله این اقدامات بوده است.

وی افزود: در این مدت علاوه بر توسعه زیرساخت ها، همکاران صداوسیمای کردستان موفقیت های چشمگیری در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی کسب کرده اند و مردم استان نیز با بیشترین میزان مخاطب، پشتوانه اصلی این مرکز بوده اند.

مدیرکل سابق صداوسیمای مرکز کردستان همچنین با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی، اظهار کرد: ۱۱۳ نفر از کارکنان صداوسیمای مرکز کردستان تعیین تکلیف شدند که تاکنون برای ۸۹ نفر حکم صادر شده و تا پایان هفته احکام باقی افراد نیز ابلاغ خواهد شد و این اقدام بخشی از دغدغه های استخدامی و معیشتی کارکنان را برطرف می کند.

مرادی ادامه داد: آنچه در این مدت انجام شد حاصل همدلی و تلاش همکاران بوده و اگر در مسیر خدمت به مردم و رضایت خداوند قرار گرفته باشد، ماندگار خواهد شد.

مجاهد بنی عامریان، اهل سنقر کرمانشاه است که در سوابق خود معاونتی سیاسی امنیتی فرمانداری همدان و همچنین معاونتی صدا و سیمای مرکز کردستان را در کارنامه دارد.

علی مرادی مدیرکل سابق نیز که از آبان سال ۱۴۰۱ به عنوان مدیرکل صداوسیمای کردستان منصوب شده بود، در تیر سال جاری به عنوان قائم مقام معاونت سیاسی سازمان صداوسیما منصوب شد.