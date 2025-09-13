۲۲ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۴

ادای احترام اعضای باشگاه «پاریزه ر کردستان» به یاد شهیدان محیط زیست

سرویس کردستان - در اقدامی فرهنگی، جمعی از بازیکنان و کادر فنی باشگاه «پاریزه ر کردستان» با حضور بر مزار شهید محیط زیست، چیاکو یوسفی نژاد، یاد و خاطره او و همچنین دو شهید حادثه آتش سوزی آبیدر سنندج، خه بات امینی و حمید مرادی را گرامی داشتند.

به گزارش کرد پرس، این مراسم با حضور جمعی از پیشکسوتان ورزشی، فعالان مدنی و خانواده های شهدا برگزار شد و با نثار فاتحه و اهدای گل به مقام جان باختگان محیط زیست ادای احترام شد.

در بخش سخنرانی این برنامه، کاوه اسدی، مدیرعامل باشگاه پاریزه ر کردستان، با اشاره به جایگاه الگوهای اجتماعی در تربیت نسل جوان گفت: شهید چیاکو یوسفی نژاد نمونه ای برجسته از اخلاق، ورزش، مسئولیت اجتماعی و ایثار است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، جوانان ما نیازمند الگوهایی الهام بخش هستند؛ کسانی که در میدان عمل ثابت کرده اند عشق به میهن، طبیعت و انسانیت، فراتر از منافع فردی است؛ شهیدان محیط زیست به ما آموختند که پاسداری از خاک، آب و هوای این سرزمین رسالتی جمعی است.

این آیین با ادای احترام بازیکنان به شهیدان و اهدای شاخه های گل به پایان رسید؛ حرکتی نمادین که بار دیگر یاد و نام قهرمانان محیط زیست کردستان را زنده نگاه داشت.

