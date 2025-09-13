به گزارش کردپرس، مسابقات جایزه بزرگ دوچرخهسواری رشته کوهستان (کراس کانتری) جام آزاد شمالغرب کشور با حضور ۳۰ دوچرخه سوار از ۵ استان ، ۲۰ شهریور ماه به میزبانی شهرستان مهاباد برگزار شد.
بر اساس نتاج تیمی : آذربایجانغربی مقام اول، آذربایجانشرقی مقام دوم و زنجان مقام سوم را کسب کردند.
در بخش انفرادی این مسابقات و در رده سنی نوجوانان، هومن جلال زاده از مراغه، امیر حسین میرزایی از آذرشهر و میران خاتمی از مهاباد به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
در رده سنی جوانان نیز هیوا تیره از مهاباد، برهان بشارت از مراغه، المان قهرمانی از ارومیه به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.در رده سنی بزرگسالان هم بنیامین موسوی از زنجان، سردار مولوی از بوکان و هادی چارشی باشی از کرج در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفتند.
نفرات برتر این مسابقات به عنوان نماینده استان های شمال غرب کشور، در رقابتهای کشوری حضور پیدا میکنند.
گفتنی است؛ تمامی زیرساختها و تجهیزات لازم برای برگزاری مسابقات توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری فراهم شده بود.
