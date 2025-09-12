به گزارش کردپرس، طارق زیاد وهبی، کارشناس روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با نشریه سیریان آبزرور با اشاره به تماس‌های مستقیم میان ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) تأکید کرد که این تحول می‌تواند نقطه عطفی در روابط آنکارا و شمال شرق سوریه باشد.

به گزارش این نشریه، وهبی این گفت‌وگوها را نتیجه تغییرات سیاسی اخیر در ترکیه دانست و یادآور شد که آشتی نسبی میان دولت آنکارا و پ‌ک‌ک فضای تازه‌ای برای تعامل با قسد فراهم کرده است؛ موضوعی که تا پیش از این «خط قرمز» محسوب می‌شد.

او افزود: نشانه‌های این تغییر رویکرد در مرزهای ترکیه و سوریه آشکار شده و محدودیت‌ها علیه تردد کردهایی که از اروپا به سوریه بازمی‌گردند کاهش یافته است. به گفته وی، کاهش تنش داخلی در ترکیه، سیاست‌های پیشین این کشور برای جابه‌جایی اجباری کردها در مرز را کمرنگ کرده و حتی می‌تواند راه را برای تبادلات اقتصادی و رفت‌وآمد آزادتر هموار کند.

با وجود این، وهبی نسبت به امکان دستیابی به توافقی مستقل میان قسد و ترکیه بدون مشارکت دمشق ابراز تردید کرد. او بر این باور است که دولت سوریه به ریاست احمد الشرع از این تماس‌ها آگاه است و ممکن است در چارچوبی محدود و با در نظر گرفتن اقتدار مرکزی، برخی نتایج آن را نادیده بگیرد.

این کارشناس همچنین احتمال داد که آنکارا به‌زودی نماینده‌ای رسمی برای هماهنگی با نمایندگان کردهای سوری معرفی کند و در صورت مدیریت مستقیم این روند از سوی رجب طیب اردوغان و احمد الشرع، فرصت‌های راهبردی تازه‌ای پیش روی قسد قرار گیرد؛ از جمله بازگرداندن مناطقی در شمال سوریه که طی سال‌های گذشته عربی‌سازی شده بود.

وهبی نقش احزاب کردی در ترکیه را در این روند کم‌اهمیت توصیف کرد و توصیه کرد قسد اعتماد مستقیم با مقامات ترکیه ایجاد کند. او در عین حال تأکید کرد که این تحولات را نباید صرفاً امتداد گفت‌وگوهای ناکام میان قسد و دمشق دانست، بلکه باید آن را در بستر تغییرات سیاسی در ترکیه و رویکرد عملگرایانه دمشق برای حفظ ثبات منطقه تحلیل کرد.