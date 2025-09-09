مسـرور بارزانی: برای تشکیل کابینه دهم منتظر آمادگی "شُرکا" هستیم

به گزارش کردپرس، مسـرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، روز (سهشنبه ۹ سپتامبر) ششمین نمایشگاه بینالمللی ساختوساز را در اربیل افتتاح کرد. او پس از بازدید از بخشهای مختلف نمایشگاه، در نشست خبری با خبرنگاران درباره مذاکرات اربیل و بغداد پیرامون حقوق کارمندان و صادرات نفت، تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم، مشارکت شرکتهای خارجی در نمایشگاه و چند موضوع دیگر سخن گفت.
بارزانی در پاسخ به پرسشی درباره پیام این نمایشگاه به جهان، گفت هیئتهایی از شرکتهای آمریکایی به اقلیم سفر کردهاند و خواهان توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کردستان در همه بخشها هستند. او تأکید کرد سیاست دولت اقلیم همواره بر تنوعبخشی به اقتصاد و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
وی در مورد مذاکرات با بغداد درباره حقوق کارمندان بیان داشت: «در خصوص درآمدهای نفتی تقریباً به مراحل نهایی رسیدهایم. درباره صادرات نفت نیز اقلیم کردستان هیچ مشکلی نه با شرکتهای تولیدکننده دارد و نه با دولت فدرال؛ تنها یک موضوع میان شرکتها و دولت فدرال باقی مانده است. این شرکتها اکنون تضمین تداوم پرداختهای مالی خود را میخواهند.»
او در خصوص تشکیل کابینه دهم گفت: «من از همان پس از انتخابات آماده تشکیل دولت بودم، اما لازم است شرکایمان هم آماده باشند. هر زمان آماده شوند، انشاءالله دولت را تشکیل خواهیم داد.»
