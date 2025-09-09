۱۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۸

مسـرور بارزانی: برای تشکیل کابینه دهم منتظر آمادگی "شُرکا" هستیم

مسـرور بارزانی: برای تشکیل کابینه دهم منتظر آمادگی "شُرکا" هستیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسـرور بارزانی در حاشیه افتتاح ششمین نمایشگاه بین‌المللی ساخت‌وساز در اربیل اعلام کرد، برای تشکیل کابینه دهم منتظر آمادگی شرکای سیاسی است.

به گزارش کردپرس، مسـرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، روز (سه‌شنبه ۹ سپتامبر) ششمین نمایشگاه بین‌المللی ساخت‌وساز را در اربیل افتتاح کرد. او پس از بازدید از بخش‌های مختلف نمایشگاه، در نشست خبری با خبرنگاران درباره مذاکرات اربیل و بغداد پیرامون حقوق کارمندان و صادرات نفت، تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم، مشارکت شرکت‌های خارجی در نمایشگاه و چند موضوع دیگر سخن گفت.

بارزانی در پاسخ به پرسشی درباره پیام این نمایشگاه به جهان، گفت هیئت‌هایی از شرکت‌های آمریکایی به اقلیم سفر کرده‌اند و خواهان توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کردستان در همه بخش‌ها هستند. او تأکید کرد سیاست دولت اقلیم همواره بر تنوع‌بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی در مورد مذاکرات با بغداد درباره حقوق کارمندان بیان داشت: «در خصوص درآمدهای نفتی تقریباً به مراحل نهایی رسیده‌ایم. درباره صادرات نفت نیز اقلیم کردستان هیچ مشکلی نه با شرکت‌های تولیدکننده دارد و نه با دولت فدرال؛ تنها یک موضوع میان شرکت‌ها و دولت فدرال باقی مانده است. این شرکت‌ها اکنون تضمین تداوم پرداخت‌های مالی خود را می‌خواهند.»

او در خصوص تشکیل کابینه دهم گفت: «من از همان پس از انتخابات آماده تشکیل دولت بودم، اما لازم است شرکایمان هم آماده باشند. هر زمان آماده شوند، ان‌شاءالله دولت را تشکیل خواهیم داد.»

کد خبر 2788508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha