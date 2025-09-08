بخشش محکوم به قصاص در سنندج و اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط

به گزارش کرد پرس، رئیس کل دادگستری استان کردستان از بخشش یک محکوم به قصاص نفس در سنندج خبر داد و گفت: این پرونده قتل عمد که سه سال در جریان بود، با تلاش مستمر صلح یاران و برگزاری جلسات متعدد با خانواده مقتول، سرانجام با اخذ رضایت اولیای دم به صلح و سازش انجامید.

حجت الاسلام سیدحسین حسینی افزود: حکم قصاص این پرونده پیش تر در دادگاه کیفری یک استان صادر و در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده بود، اما گذشت خانواده مقتول به عنوان جلوه ای از فرهنگ ایثار و بزرگواری، باعث نجات جان محکوم شد.

وی با اشاره به روند صلح در استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار پرونده قتل عمد در کردستان با تلاش صلح یاران و همکاری معتمدین، ریش سفیدان و مقامات قضایی به سازش انجامیده است.

در بخش دیگری از اقدامات هفته وحدت، رئیس کل دادگستری استان از اعطای پنج روز مرخصی به زندانیان واجد شرایط سراسر استان خبر داد و ادامه داد: کاهش جمعیت کیفری زندان ها و استفاده از تسهیلات ارفاقی برای زندانیان یکی از برنامه های جدی دستگاه قضایی است و در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر وضعیت زندانیان، یادآور شد: سال گذشته تعداد زیادی از محکومان استان از امتیازاتی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، اشتغال به کار، اعسار، پابند الکترونیک و مرخصی پایان حبس بهره مند شدند و این روند امسال نیز ادامه خواهد یافت.

وی بیان کرد: در کنار اعطای تسهیلات به زندانیان، برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان حرفه ای، سابقه دار و مرتکبان جرایم خشن همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و تناسب جرم و مجازات باید همواره مد نظر قضات باشد.