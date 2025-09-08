آزادی هزار و ٢٨٨ نفر زندانی و سازش ١١ پرونده قصاص در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در این خصوص بیان کرد: بازدیدهای هدفمند از زندان ها باید همچنان در دستور کار باشد و این بازدیدها موثر و خروجی داشته باشند از جمله به وضعیت زندانیان مالی و جرایم غیر عمد با حساسیت و دقت نظر توجه و موضوع را دنبال کنند و تعیین تکلیف آنها با استفاده از امتیازات و ارفاقات قانونی در اولویت باشد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به اهمیت تعیین تکلیف زندانیان غائب و محکومان متواری پرداخت و گفت: وضعیت بسیاری از این افراد که مدت زیادی از غیبت آنها می‌گذرد تعیین تکلیف شده است ولی اعلام نگردیده که می‌بایست با پیگیری موضوع این موارد ثبت و ضبط و منعکس شوند.

عتباتی با اشاره به آزادی ۱۲۸۸ زندانی اعم از محکومان جرایم غیر عمدی و عمدی از زندان های استان افزود: ۳۶۰ نفر از این افراد در مدت چهل روزه اجرای پویش به عشق امام حسین علیه السلام آزاد شده‌اند و همچنین در این مدت ۱۱ قصاص نفس منجر به سازش شده است که نشان از قلب بخشنده مردم استان و عشق آنها به اهل بیت عصمت و طهارت است و می‌بایست از این ظرفیت در صلح و سازش بیشتر بهره برد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این باره گفت: برگزاری کمیته ساماندهی زندانیان به عنوان راهبردی برای دستگاه قضایی در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری با کسب اطلاعات لازم می‌باشد و مبانی این اطلاعات می‌تواند در برنامه ریزی همکاران قضایی و اداره زندان‌ها موثر باشد.

مجیدی ادامه داد: در راستای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان نیازمند کار دلسوزانه است و می‌بایست طرح پایش زندانیان به عنوان یکی از برنامه‌های عملیاتی دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد.