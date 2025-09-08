معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی معرفی شد

به گزارش کردپرس، با پایان یافتن مدت ماموریت جواد کرمی معاونت سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی، رضا رحمانی استاندار این استان در حکمی محمد دهقان را با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی این مجموعه منصوب کرد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین از خدمات جواد کرمی در زمان تصدی این پست قدردانی کرد.
کرمی از زمان دولت سیزدهم مامور به خدمت در پست معاونت امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی شده بود. دهقان نیز سرپرستی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی را در کارنامه دارد.
