نبیل مرسومی، کارشناس اقتصادی عراق، آشکار کرده است که درآمد نفت دیگر بخشی از تأمین حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را پوشش نمی‌دهد.

مرسومی در پستی در حساب شخصی خود در فیسبوک نوشته است: «تأخیر در پرداخت حقوق تنها شامل مستمری‌بگیران (بازنشستگان) نمی‌شود، بلکه کارمندان را هم دربر می‌گیرد، زیرا درآمد نفت تنها بخشی از هزینه‌های حقوق را تأمین می‌کند.»

او همچنین تصریح کرده است: «توان دولت برای استقراض داخلی و جابه‌جایی بدهی‌ها بسیار ضعیف شده است.»

وی هشدار داده است: «باید کمربندهایتان را محکم‌تر ببندید، چرا که ممکن است به‌زودی به آن نیاز پیدا کنید. آنچه امروز به نظر غیرقابل باور می‌رسد، ممکن است فردا به واقعیت بپیوندد.»

مرسومی پیش‌تر در پستی دیگر اعلام کرده بود که تقریباً تمام درآمدهای صادرات نفت خام (پس از کسر سهم شرکت‌های نفتی و توافقنامه با چین) صرف پرداخت حقوق‌ها شده است.

او تأکید کرده است که برای حل بحران خطرناکی که ظرفیت توسعه اقتصادی و ارائه خدمات اولیه به شهروندان را تضعیف کرده است، تنها دو راهکار وجود دارد که هر دو دشوارند: یا افزایش درآمدهای عمومی در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی، یا اصلاح نظام پرداخت حقوق از طریق بازنگری در حقوق‌های ویژه و مضاعف، مقابله با فساد، کنترل اموال عمومی و استفاده هوشمندانه از هزینه‌ها.

مرسومی هشدار داده است: «در غیر این صورت، دولت آینده با گزینه‌های بسیار سخت‌تری روبه‌رو خواهد شد؛ از جمله کاهش ارزش دینار در برابر دلار یا روی‌آوردن به چاپ پول برای تأمین هزینه‌های دولت، که همه این‌ها تصمیماتی‌اند با پیامدهای سنگین برای درآمدهای ثابت و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر شهروندان.»