وزارت دارایی کردستان مزایدۀ عمومی املاک شرکت «چاوی» متعلق به رئیس جنبش نسل نو را اعلام کرد

وزارت دارایی اقلیم کردستان از برگزاری مزایدۀ عمومی برای فروش املاک شرکت «چاوی» خبر داد؛ املاکی که مالکیت آن به شاسوار عبدالوحد، رئیس جنبش نسل نو، بازمی‌گردد.

متن اطلاعیه‌های وزارت دارایی:

🔹 اداره اجرای احکام دوم سلیمانیه از طریق مزایدۀ عمومی اقدام به فروش کلیهٔ املاک مندرج در پیوست این اطلاعیه می‌نماید؛ شمار این املاک (۶۰) ملک است و همگی تحت ردیف [قطعه (۱) ملکندی و دباشان] به‌نام [شرکت چاوی برای توسعهٔ گردشگری – شرکت تابعه خصوصی] ثبت شده‌اند. این املاک به عنوان وثیقه/تأمین در برابر بدهی مالک بدهکار [بانک سلیمانیه / ۱] که مبلغ آن [۹۱,۷۶۰,۶۶۰,۳۵۰] دینار است، رسماً از سوی ادارهٔ اجرای احکام توقیف و در اختیار قرار گرفته‌اند.

اطلاعات بیشتر دربارهٔ املاک مورد اشاره در پیوست این اطلاعیه درج شده است. هر فردی که مایل به مشارکت در مزایده است می‌تواند به دفتر اجرای احکام مراجعه کند و در بخش محاسبهٔ ارزش قانونی، معادل (۱۰٪) از ارزش برآوردی املاک اعلام‌شده را به‌عنوان تضمین (سپرده) ارائه نموده و کارت شناسایی ملی و کارت اطلاعات خود را همراه داشته باشد. این مزایده ظرف مدت (۳۰) روز از تاریخ انتشار این اطلاعیه در روزنامه رسمی انجام خواهد شد و جلسهٔ مربوطه در ادارهٔ مربوط رأس ساعت (۱۲:۰۰) ظهر برگزار می‌شود؛ ثبت رسمی و تحویل امور مربوط به خریدار انجام می‌گیرد.

اطلاعات مربوط به املاک:

نام صاحب طلب / [بانک سلیمانیه / ۱]

نام بدهکار / [شرکت نالیا / متصدی مربوطه]

نوع املاک / املاک ثابت

شمار املاک: (۶۰)

توضیحات:

ضروری است هر متقاضی شرکت در روز انتشار این اطلاعیه در روزنامه تا ساعت (۱۰:۳۰) صبح روز برگزاری مزایده، وثیقه (تأمینات) خود را ارائه دهد؛ زیرا بخش دریافت وجه ادارهٔ اجرا ساعت (۱۱:۰۰) پرداخت‌ها را تحویل خواهد گرفت.

در صورتی که روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی گردد، اجرای مزایده در روز بعد انجام خواهد شد.

۱- ملک شماره (۲۱۲ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۳)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۳)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۲- ملک شماره (۲۱۳ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۳)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۳)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۳- ملک شماره (۲۱۵ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۳)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۳)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۴- ملک شماره (۲۲۰ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۳)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۳)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۵- ملک شماره (۲۲۵ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۳)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۳)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۶- ملک شماره (۲۲۶ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۳)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۳)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۳)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۷- ملک شماره (۲۳۲ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۸- ملک شماره (۲۳۳ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۹- ملک شماره (۲۳۷ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک ثابت

شیوهٔ ملک: زمینی با کابینۀ گردشگری بر روی آن ساخته شده

موقعیت ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

ارزش برآوردی ملک: ارزش هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار → ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار ارزش هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار → ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار مجموع ارزش ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار



۱۰- ملک شماره (۲۳۸ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک / نوع ملکیت: خصوصی

شیوه ملک / زمینی که کابینه گردشگری روی آن ساخته شده:

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینه گردشگری)

حق استفاده: (مالکیتی)

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ – بیست و هفت میلیون دینار

قیمت تخمینی ملک:

قیمت هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار

۱۷۴٫۳۰ متر مربع × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ – صد و بیست و دو میلیون و ده هزار دینار

قیمت هر متر مربع بنا: ۳۵۰٫۰۰۰ دینار

۱۰۰ متر مربع × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ – سی و پنج میلیون دینار

جمع کل ملک = قیمت زمین + قیمت بنا (کابینه گردشگری):

۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ – صد و پنجاه و هفت میلیون و ده هزار دینار

۱۱. ملک شماره ۲۳۹/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمینی که کابینه گردشگری بر روی آن ساخته شده است

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع ساختمان (کابینه گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت برآورد شده: قیمت هر متر مربع زمین: ۷۰۰,۰۰۰ دینار → ۱۷۴.۳۰ * ۷۰۰,۰۰۰ = ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار قیمت هر متر مربع ساختمان: ۳۵۰,۰۰۰ دینار → ۱۰۰ * ۳۵۰,۰۰۰ = ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک = زمین + ساختمان = ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ + ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۱۲. ملک شماره ۲۴۰/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمینی که کابینه گردشگری بر روی آن ساخته شده است

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع ساختمان (کابینه گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار ساختمان: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۱۳. ملک شماره ۲۴۱/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمینی که کابینه گردشگری بر روی آن ساخته شده است

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع ساختمان (کابینه گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار ساختمان: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۱۴. ملک شماره ۲۴۳/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمینی که کابینه گردشگری بر روی آن ساخته شده است

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع ساختمان (کابینه گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار ساختمان: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۱۵. ملک شماره ۲۴۴/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمینی که کابینه گردشگری بر روی آن ساخته شده است

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع ساختمان (کابینه گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۲)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۲)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۲)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار ساختمان: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۱۶. ملک شماره ۲۴۵/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمینی که کابینه گردشگری بر روی آن ساخته شده است

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع ساختمان (کابینه گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار ساختمان: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۱۷. ملک شماره ۲۴۶/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمینی که کابینه گردشگری بر روی آن ساخته شده است

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع ساختمان (کابینه گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار ساختمان: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۱۸. ملک شماره ۲۵۰/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمین در نقشه کابینه گردشگری مشخص شده اما هیچ ساخت و سازی ندارد

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۱۹. ملک شماره ۲۵۲/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمین در نقشه کابینه گردشگری مشخص شده اما هیچ ساخت و سازی ندارد

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۲۰. ملک شماره ۲۵۳/۱۳۹ (قطعه ۱) در ملکندی و دباشان

نوع ملک: ملک مسکونی

شکل ملک: زمین در نقشه کابینه گردشگری مشخص شده اما هیچ ساخت و سازی ندارد

محل ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

مساحت ملک: ۱۷۴.۳۰ متر مربع زمین

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد

قیمت برآورد شده: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار

مجموع ارزش ملک: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۲۱- ملک شماره (۲۵۴ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین، روی نقشه کابینه گردشگری مشخص شده ولی هیچ چیزی روی آن ساخته نشده است

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد، هیچ چیزی روی زمین ساخته نشده است

قیمت تخمینی ملک: قیمت هر متر مربع زمین: ۷۰۰٫۰۰۰ دینار ۱۷۴٫۳۰ متر مربع × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ – صد و بیست و دو میلیون و ده هزار دینار

جمع کل ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۲۲- ملک شماره (۲۵۸ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین، روی نقشه کابینه گردشگری مشخص شده ولی هیچ چیزی روی آن ساخته نشده است

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد، هیچ چیزی روی زمین ساخته نشده است

قیمت تخمینی ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۲۳- ملک شماره (۲۶۱ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین، روی نقشه کابینه گردشگری مشخص شده ولی هیچ چیزی روی آن ساخته نشده است

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد

قیمت تخمینی ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۲۴- ملک شماره (۲۶۵ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین، روی نقشه کابینه گردشگری مشخص شده ولی هیچ چیزی روی آن ساخته نشده است

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد

قیمت تخمینی ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۲۵- ملک شماره (۲۶۴ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین با کابینه گردشگری ساخته شده

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینه گردشگری)

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار – بیست و هفت میلیون دینار

قیمت تخمینی ملک: قیمت زمین: ۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار قیمت بنا: ۱۰۰ × ۳۵۰٫۰۰۰ = ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۲۶- ملک شماره (۲۶۶ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین با کابینه گردشگری ساخته شده

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا (کابینه گردشگری)

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

قیمت تخمینی ملک: زمین: ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار بنا: ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۲۷- ملک شماره (۲۶۷ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین با کابینه گردشگری ساخته شده

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

قیمت تخمینی ملک: زمین ۱۲۲٫۰۱۰٫۰۰۰ + بنا ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ = جمع ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۲۸- ملک شماره (۲۶۸ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین با کابینه گردشگری ساخته شده

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۲۹- ملک شماره (۲۶۹ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین با کابینه گردشگری ساخته شده

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۳۰- ملک شماره (۲۷۰ / ۱۳۹ – قطعه ۱ از ملکندی و دبشان)

نوع ملک: خصوصی

شیوه ملک: زمین با کابینه گردشگری ساخته شده

محل ملک: سلیمانیه، داخل پروژه گردشگری Chavi Land

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ متر مربع زمین + ۱۰۰ متر مربع بنا

حق استفاده: مالکیتی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷٫۰۱۰٫۰۰۰ دینار

۳۱- ملک شماره (۲۷۱ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت ارزیابی شده ملک: قیمت هر مترمربع زمین: ۷۰۰,۰۰۰ دینار

۱۷۴٫۳۰ × ۷۰۰,۰۰۰ = ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار قیمت هر مترمربع بنا: ۳۵۰,۰۰۰ دینار

۱۰۰ × ۳۵۰,۰۰۰ = ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک (زمین + بنا): ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ + ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ = ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۳۲- ملک شماره (۲۷۲ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت ارزیابی شده ملک: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار بنا: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۳۳- ملک شماره (۲۷۳ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت ارزیابی شده ملک: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار بنا: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۳۴- ملک شماره (۲۷۴ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده اما برای بهره‌برداری گردشگری استفاده نشده و طبقه بالای آن خالی است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد، طبقه بالای آن خالی است

قیمت ارزیابی شده ملک: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار بنا: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۳۵- ملک شماره (۲۷۵ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت ارزیابی شده ملک: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار بنا: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۳۶- ملک شماره (۲۷۶ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده اما سقف کامل ندارد و روی نقشه، تنها کابینه مشخص است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری ناقص)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ندارد، زیرا تکمیل نشده است

قیمت ارزیابی شده ملک: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار بنا: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۳۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۳۷- ملک شماره (۲۷۷ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت ارزیابی شده ملک: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار بنا: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۳۸- ملک شماره (۲۷۸ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت ارزیابی شده ملک: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار بنا: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۳۹- ملک شماره (۲۷۹ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)

نوع ملک: ملک تجاری

نوع ساخت: زمینی که کابینۀ گردشگری روی آن ساخته شده است

مکان ملک: سلیمانیه، در پروژه گردشگری چاوی لند

ابعاد ملک: ۱۷۴٫۳۰ مترمربع زمین + ۱۰۰ مترمربع بنا (کابینۀ گردشگری)

حق بهره‌برداری: خصوصی

مرزهای ملک: شمال شرق (۱۳۹/۳۰۴)، شمال غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب غرب (۱۳۹/۳۰۴)، جنوب شرق (۱۳۹/۳۰۴)

درآمد سالانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ دینار

قیمت ارزیابی شده ملک: زمین: ۱۲۲,۰۱۰,۰۰۰ دینار بنا: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دینار

جمع کل ملک: ۱۵۷,۰۱۰,۰۰۰ دینار

۴۰- ملک شماره (۲۲۳ / ۱۳۹ قطعه (۱) ملکندی و دباشان)