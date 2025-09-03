همچنین حجت الاسلام محمدمیرزایی نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در خانه ملت نیز به عنوان سخنگو و نایب رییس این مجمع انتخاب شد.

لازم به ذکر است که عمر علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران نیز به مدت ۶ ماه به عنوان دبیر مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی معرفی شد.

با توجه به اینکه در دوره های گذشته رییس مجمع نمایندگان از جنوب و شمال استان انتخاب شده بود، این بار تصمیم نمایندگان آذربایجان‌غربی در مجلس بر این بود که رییس مجمع از مرکز استان انتخاب شود.

حاکم ممکان متولد ۱۳۵۹ ارومیه وکیل دادگستری و نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه است که با کسب ۱۱۹۷۶۶ رای به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد. او فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق گرایش علوم قضایی است.