به گزارش کردپرس شامگاه سه‌شنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۵هیمن مامند روزنامه‌نگار و فعال مدنی در شهر سلیمانیه هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. این حادثه به مرگ او منجر نشد و وضعیت جسمانی وی پس از انتقال به مراکز درمانی، مطلوب گزارش شده است.

به گفته منابع محلی، این حادثه در ساعت ۷:۲۰ دقیقه شامگاه دوم سپتامبر در یکی از محلات شهر سلیمانیه رخ داد. عاملان مسلح پس از تیراندازی از صحنه متواری شده‌اند و نیروهای امنیتی بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کرده‌اند.

هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه، در واکنش به این حادثه در بیانیه‌ای رسمی نوشت:

«به نام استانداری سلیمانیه، ما به شدت این جنایت را محکوم می‌کنیم و برای روزنامه‌نگار گرانقدر هیمن مامند آرزوی بهبودی سریع داریم. تمامی نهادهای مسئول موظف شده‌اند تحقیقاتی فوری و دقیق انجام دهند و اقدامات قانونی لازم علیه عاملان این جنایت را به عمل آورند.»

سرهنگ سلام عبدالخالق، سخنگوی دستگاه امنیتی اقلیم (آسایش)، اعلام کرد که روند تحقیقات آغاز شده و جست‌وجوی عاملان تیراندازی ادامه دارد. او گفت: «این حادثه در شامگاه سه‌شنبه در سلیمانیه رخ داد و بلافاصله نیروهای امنیتی تحقیق و پیگیری حقوقی را آغاز کرده‌اند.»

سندیکای روزنامه‌نگاران کردستان – شاخه سلیمانیه – این اقدام را «تلاشی تروریستی» علیه آزادی رسانه توصیف کرد. در بیانیه این نهاد آمده است:

«تیراندازی به روزنامه‌نگار هیمن مامند اقدامی تروریستی و تهدیدکننده آزادی رسانه است. روزنامه‌نگاران سلاحی در دست ندارند که با گلوله پاسخ بگیرند. خوشبختانه وضعیت سلامتی نامبرده مناسب است. ما خواستار تحقیقاتی جدی و معرفی عاملان این حادثه هستیم.»

تلاش برای ترور هیمن مامند موجی از نگرانی را در میان فعالان رسانه‌ای و مدنی در سلیمانیه ایجاد کرده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران محلی این رویداد را هشداری برای امنیت فضای رسانه‌ای اقلیم کردستان می‌دانند و خواستار تضمین آزادی بیان و حفاظت از اهالی رسانه شده‌اند.

همچنین دفتر اطلاع‌رسانی اتحادیه میهنی کردستان با صدور بیانیه‌ای تیراندازی به روزنامه‌نگار هیمن مامند را به شدت محکوم کرد و اعلام داشت: «هر هدف و نیتی که پشت اقدام به ترور هیمن مامند باشد، طرحی تروریستی و شکست‌خورده است و ما آن را به هر شکل مردود می‌دانیم.»

در این بیانیه آمده است: «از دستگاه‌های امنیتی خواسته می‌شود تحقیقاتی دقیق و همه‌جانبه دربارۀ این رویداد انجام داده، عاملان را شناسایی و به طور علنی معرفی کنند.»

این بیانیه همچنین با اشاره به وضعیت سلامتی این روزنامه‌نگار افزود: «با امید به بهبودی سریع همکار و روزنامه‌نگار عزیز، هیمن مامند، بار دیگر تأکید می‌کنیم که نهادهای امنیتی باید عاملان این اقدام را شناسایی کرده و آنان را در برابر قانون قرار دهند.»

در ادامه بیانیه اتحادیه میهنی آمده است: «ما به توانایی و تلاش دستگاه‌های امنیتی ذی‌ربط اطمینان کامل داریم. همان‌گونه که در گذشته بارها توانسته‌اند عاملان جنایت‌ها را شناسایی کنند، این بار نیز در شناسایی و دستگیری مجرمان موفق خواهند شد. سلیمانیه همواره شهری امن برای روزنامه‌نگاران، اهل قلم و مردم شریف ما بوده و باید چنین باقی بماند.»