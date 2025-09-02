میراث فرهنگی کردستان گروگان بازی های سیاسی

به گزارش کرد پرس، شنیده ها حکایت از آن دارد که حتی برای ۲ نفر حکم مدیریت صادر شده اما در لحظه آخر، با فشار یک نماینده خاص مجلس که به واسطه کرسی خود در فراکسیون گردشگری نفوذ بالایی دارد، همه چیز متوقف می شود؛ جالب تر آنکه ۵ نماینده دیگر کردستان صراحتاً از این تغییر حمایت کرده اند اما گویا پشتوانه مالی و لابی های پرقدرت این نماینده خاص چنان سنگین است که صدای هیچ یک از نمایندگان دیگر به جایی نمی رسد.

اینکه یک مدیریت ناکارآمد تنها به پشتوانه روابط پنهانی و فشارهای بیرونی همچنان بر صندلی قدرت تکیه بزند، نه تنها توهین آشکار به مردم کردستان است بلکه نشانه ای از ضعف و بی اعتباری وزارت میراث فرهنگی در برابر مافیای سیاسی - اقتصادی پشت پرده است.

سوال اساسی اینجاست وزارتخانه ای که خود باید متولی صیانت از فرهنگ و میراث این سرزمین باشد، چرا در برابر یک چانه زنی فردی و نفوذ مالی یک چهره خاص، این گونه تسلیم و بی عمل شده است؟

کردستان سال هاست از ناکارآمدی مدیریتی در حوزه میراث، گردشگری و صنایع دستی رنج می برد؛ گزارش های مکرر رسانه ها از جمله کرد پرس بارها به این بی سامانی ها پرداخته اند، با این حال امروز شاهد آن هستیم که دست های پشت پرده قدرتمندتر از اراده ۵ نماینده دیگر مردم در مجلس عمل می کند و این یعنی حاکمیت منافع شخصی و لابی های پشت پرده بر منافع عمومی.

وزارت میراث فرهنگی اگر ذره ای به شأن مردم کردستان احترام می گذارد و اگر کوچک ترین ارزشی برای اعتماد عمومی قائل است، باید به جای ادامه این بازی رسوا، هرچه سریع تر تکلیف مدیریت میراث کردستان را روشن کند، چرا که ادامه این وضعیت نه تنها اعتماد مردم به دولت چهاردهم را تضعیف می کند بلکه این پیام روشن را می فرستد که هنوز هم اراده های فردی و ثروت های شخصی می تواند اراده دولت را به سخره بگیرد.

آقایان مسئول در وزارت میراث امروز تصمیم گیری نکردن، به معنای همراهی و همدستی با مافیای پشت پرده است و اگر نمی توانید مقابل فشارها بایستید، صراحتاً اعلام کنید تا مردم بدانند چه کسانی بر میراث فرهنگی این استان سایه انداخته اند.