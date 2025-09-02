به گزارش کردپرس در دیدار نچیروان بارزانی و علی رضا گونه‌ای که روز سه‌شنبه ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، کنسول کل ترکیه در اربیل نیز حضور داشت.

ریاست اقلیم کردستان در بیانیه‌ای درباره محتوای این دیدار اعلام کرد: «روابط ترکیه با عراق و اقلیم کردستان، اوضاع داخلی عراق و اقلیم کردستان، روابط اربیل ـ بغداد و انتخابات آینده عراق مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.»

بر اساس این بیانیه، دو طرف «رضایت» خود را از سطح روابط موجود ابراز کرده و بر تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

اوضاع امنیتی منطقه، تحولات اخیر سوریه و خاورمیانه و پیامدهای آن نیز، به گفته ریاست اقلیم کردستان، از دیگر محورهای این نشست بود.