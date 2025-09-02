واکنش تند حزب نسل نو به حکم دادگاه مبنی بر حبس پنج ماه برای شاسوار عبدالواحد

به گزارش کردپرس روز سه‌شنبه ۲ سپتامبر ۲۰۲۵، دادگاه سلیمانیه حکم پنج ماه حبس برای شاسوار عبدالواحد، رهبر حزب نسل نو، صادر کرد. پس از این حکم، حزب متبوع او بیانیه‌ای منتشر نمود.

در بیانیه حزب آمده است: «حکم امروز دادگاه سلیمانیه برای ما و همه‌ی مردم عزیز اقلیم کردستان پیش‌بینی‌شده بود، زیرا نحوه‌ی بازداشت کاک شاسوار در نیمه‌شب توسط نیرویی ناشناس در منزل شخصی‌اش و نبود هرگونه مدرک یا شاهد در این پرونده، به‌روشنی نشان می‌داد چه نتیجه‌ای در دادگاه رقم خواهد خورد.»

جنبش نسل نو همچنین اعلام کرد که از این پس با جدیت بیشتری فعالیت خواهد کرد و بر ادامه مسیر و دیدگاه رهبر خود پای خواهد فشرد.

در بیانیه افزوده شده است: «بازداشت شاسوار عبدالواحد موجب افزایش محبوبیت او و حزب نسل نو در میان مردم شده و ما نه‌تنها عقب‌نشینی نخواهیم کرد، بلکه تلاش خواهیم کرد که کاک شاسوار و مردم اقلیم کردستان سرافراز بمانند.»

در پایان بیانیه تأکید شده است: «از همین امروز برای انتخابات پارلمانی عراق که قرار است در تاریخ ۱۱ نوامبر سال جاری برگزار شود، تمامی آمادگی‌های لازم را فراهم کرده‌ایم و آماده حضور هستیم.»

یک منبع در دادگاه سلیمانیه نیز به شبکه روداو گفت: «این حکم بر اساس موازین قانونی صادر شده است. قاضی در ابتدا شش ماه حبس تعیین کرده بود، اما امروز حکم را به پنج ماه کاهش داد.»

این منبع قضایی افزود: «شاسوار عبدالواحد در ارتباط با پرونده‌ای حقوقی و بر اساس شکایت زنی به نام شادی نوزاد محکوم شده است.»