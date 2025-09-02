به گزارش کردپرس حزب جبهه خلق از رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان خواست تا برای تعیین سرنوشت ناپدیدشدگان حوادث لاله‌زار تلاش‌های جدی‌تری انجام دهد.

به گزارش بیانیه حزب جبهه خلق، روز دوشنبه ۲ سسپتامبر ۲۰۲۵ شادمان ملا حسن، از مسئولان این حزب، به دیدار کمیسیون مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان رفت و مورد استقبال مونا یاقو، رئیس کمیسیون، و همکارانش قرار گرفت.

در این نشست وضعیت بازداشت‌شدگان و ناپدیدشدگان حوادث لاله‌زار بررسی شد و بنا بر آنچه در بیانیه حزب آمده است، شادمان ملا حسن از رئیس کمیسیون خواست تلاش‌های خود را برای روشن شدن سرنوشت افراد ناپدیدشده، بهبود وضعیت بازداشت‌شدگان و برگزاری دادگاه‌های عادلانه ادامه دهد.

بر اساس این بیانیه، در نشست مذکور پیامی نیز به خانواده‌های بازداشت‌شدگانی که تاکنون سرنوشتشان نامعلوم است، ارسال شد و از آن‌ها خواسته شد با دفاتر کمیسیون حقوق بشر در تماس باشند تا وضعیت عزیزانشان پیگیری شود.