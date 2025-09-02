۱۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۲

انفجار نفتکش در محور سنندج – مریوان؛ یک کشته و یک مصدوم

سرویس کردستان ـ بامداد امروز سه‌شنبه یک دستگاه نفتکش در محور سنندج – مریوان و در محدوده سه‌راهی مریوان دچار سانحه شد و این حادثه که با واژگونی تانکر سوخت آغاز شد، منجر به انفجار و آتش‌سوزی شدید شده و دود غلیظ ناشی از آن بخش‌هایی از شهر سنندج را فرا گرفت.

به گزارش کرد پرس، به گفته رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام و نیروهای آتش‌نشانی عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. در این حادثه، راننده نفتکش در صحنه جان باخت و یک نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شد که پس از اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شد.

سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی، رئیس پلیس راه استان کردستان نیز درباره این سانحه اظهار داشت: تانکر حامل سوخت که از مریوان به سمت سنندج در حرکت بود، پیش از رسیدن به سه‌راهی مریوان واژگون و آتش‌گرفت که متأسفانه به فوت راننده منجر شد.

وی با اشاره به دود غلیظی که صبح امروز در برخی مناطق سنندج مشاهده شد، افزود: این دود ناشی از سوختن مواد داخل نفتکش است و جای نگرانی دیگری برای شهروندان وجود ندارد.

عبدالملکی با تأکید بر اینکه علت دقیق وقوع سانحه در دست بررسی کارشناسان است، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به شرایط جاده، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

