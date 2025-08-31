به گزارش کردپرس قباد طالبانی در پیامی خطاب به بافل طالبانی نوشت: «پیرزو باد رئیسم؛ انتخاب شما به‌عنوان رئیس ائتلاف احزاب سوسیال‌دموکرات کشورهای عربی برای من دوچندان مایه خوشحالی و افتخار است؛ نخست به‌عنوان برادری بزرگ و دوم به‌عنوان رئیس حزبم.»

وی افزود: «رسیدن رئیسم بافل طالبانی به چنین جایگاه والایی در سطح اقلیم، عراق و منطقه، علیرغم تمام دشواری‌ها و بحران‌ها، نشان‌دهنده توانایی، خردمندی و درایت ایشان در مواجهه با رخدادها و مشکلات است.»

قوباد طالبانی در پایان تأکید کرد: «رئیسم؛ هیچ مانع یا نقشه‌ای سد راه موفقیت‌های شما نخواهد شد. همچنان ادامه دهید. بار دیگر تبریک می‌گویم و همچون همیشه تا آخرین نفس در کنارتان خواهم بود.»