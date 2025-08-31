بە گزارش کردپرس سروە عبدالواحد رئیس فراکسیون جنبش نسل نو در پارلمان عراق نسبت بە سخنان بافل طالبانی رئیس اتحادیۀ میهنی کردستان دربارۀ وجود اپوزیسیون در سلیمانیه، گفت: تو از کدام دموکراسی سخن میگویی وقتی که نقطهضعف تو دستاندازی به دستگاه قضایی و استفاده از پروندهسازی برای تصفیه مخالفانت است؟
در متن منتشرشده از سوی سروه عبدالواحد، رئیس فراکسیون نسل نو در شبکه اجتماعی ایکس آمده است: بافل طالبانی از وجود حزب اپوزیسیون در سلیمانیه بهعنوان یک دستاورد دموکراتیک یاد میکند، اما واقعیت را نادیده میگیرد که رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون اقلیم و سومین نیروی سیاسی اقلیم بازداشت شده است!
او خطاب به بافل طالبانی نوشت: تو از چه دموکراسیای صحبت میکنی وقتی نقطهضعف تو دستاندازی در کار دستگاه قضایی و پروندهسازی برای حذف رقبایت است؟
عبدالواحد تأکید کرده است: این تناقض تنها در این اظهارات دیده نمیشود، بلکه در میان برخی طرفهای عربی که به او آفرین میگویند هم دیده میشود؛ همانهایی که بهجای ایستادن در کنار حقیقت، به مشروعیتبخشی به ظلم مشغولند.
نظر شما