به گزارش کردپرس علی قرەداغی، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان، با استقبال از تصمیم تاریخی ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم صهیونیستی و بستن حریم هوایی کشورش به روی هواپیماهای اسرائیلی، آن را گامی سرنوشتساز در حمایت از مردم غزه دانست و تأکید کرد: «از همه کشورهای عربی و اسلامی میخواهم که از رویکرد ترکیه پیروی کنند.»
وی در پیامی اعلام کرد: «این تصمیم در لحظهای حساس اتخاذ شد، زمانی که تجاوز وحشیانه علیه شهر عزیز غزه رو به گسترش است. از رئیسجمهور اردوغان و رهبری ترکیه برای این موضع شریف که همسو با ارزشهای برادری، عدالت و انسانیت و در حمایت از ملت فلسطین در برابر نسلکشی صورت گرفته، سپاسگزاری و قدردانی عمیق دارم.»
قرەداغی این تصمیم را «پیروزمندانه» توصیف کرد و آن را پاسخی عملی به یکی از خواستههای اساسی کنفرانس بینالمللی «غزه: مسئولیتی اسلامی و انسانی» که اخیراً در استانبول برگزار شد، دانست. او همچنین خواستار شد همه کشورهای عربی و اسلامی روابط خود را با رژیم اشغالگر قطع کرده، هرگونه عادیسازی را متوقف و حریم هوایی خود را بر روی آن ببندند.
این اظهارات پس از آن بیان شد که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد: «تصمیم گرفتهایم روابط اقتصادی و تجاری خود را به طور کامل با اسرائیل قطع کنیم و حریم هواییمان را بر روی هواپیماهای این رژیم ببندیم.» او همچنین اسرائیل را به ارتکاب «کشتار جمعی» علیه فلسطینیان در نوار غزه متهم کرد و هشدار داد که هدف نهایی اسرائیل، اشغال کامل این منطقه و بیاثر کردن راهکار دو دولتی است.
نظر شما