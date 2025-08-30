۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۰

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان: تصمیم تاریخی ترکیه و اردوغان را ستایش می‌کنم

سرویس عراق و اقلم کردستان- دکتر علی قرەداغی، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان، با ستایش از تصمیم ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم صهیونیستی و بستن حریم هوایی این کشور به روی هواپیماهای اسرائیلی، آن را «تصمیمی تاریخی و پیروزمندانه» خواند و از همه کشورهای عربی و اسلامی خواست که در حمایت از مردم فلسطین از رویکرد ترکیه پیروی کنند.

به گزارش کردپرس علی قرەداغی، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان، با استقبال از تصمیم تاریخی ترکیه برای قطع کامل روابط با رژیم صهیونیستی و بستن حریم هوایی کشورش به روی هواپیماهای اسرائیلی، آن را گامی سرنوشت‌ساز در حمایت از مردم غزه دانست و تأکید کرد: «از همه کشورهای عربی و اسلامی می‌خواهم که از رویکرد ترکیه پیروی کنند.»

وی در پیامی اعلام کرد: «این تصمیم در لحظه‌ای حساس اتخاذ شد، زمانی که تجاوز وحشیانه علیه شهر عزیز غزه رو به گسترش است. از رئیس‌جمهور اردوغان و رهبری ترکیه برای این موضع شریف که همسو با ارزش‌های برادری، عدالت و انسانیت و در حمایت از ملت فلسطین در برابر نسل‌کشی صورت گرفته، سپاسگزاری و قدردانی عمیق دارم.»

قرەداغی این تصمیم را «پیروزمندانه» توصیف کرد و آن را پاسخی عملی به یکی از خواسته‌های اساسی کنفرانس بین‌المللی «غزه: مسئولیتی اسلامی و انسانی» که اخیراً در استانبول برگزار شد، دانست. او همچنین خواستار شد همه کشورهای عربی و اسلامی روابط خود را با رژیم اشغالگر قطع کرده، هرگونه عادی‌سازی را متوقف و حریم هوایی خود را بر روی آن ببندند.

این اظهارات پس از آن بیان شد که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد: «تصمیم گرفته‌ایم روابط اقتصادی و تجاری خود را به طور کامل با اسرائیل قطع کنیم و حریم هوایی‌مان را بر روی هواپیماهای این رژیم ببندیم.» او همچنین اسرائیل را به ارتکاب «کشتار جمعی» علیه فلسطینیان در نوار غزه متهم کرد و هشدار داد که هدف نهایی اسرائیل، اشغال کامل این منطقه و بی‌اثر کردن راهکار دو دولتی است.

