۷ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۷

کردستان ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری دارد

سرویس کردستان ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تأکید بر ضرورت حمایت‌های ویژه دولت از استان، گفت: کردستان استانی برخوردار از منابع انسانی ماهر، معادن غنی، اراضی حاصلخیز و پتانسیل‌های بزرگ در بخش کشاورزی و گردشگری است و قابلیت آن را دارد که استعدادهای بالفعل و بالقوه خود را در حوزه‌های مختلف به بهره‌برداری برساند.

سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» که با حضور احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سنندج برگزار شد، با اشاره به چالش‌های حوزه اشتغال، گفت: هرچند نرخ بیکاری کردستان همچنان بالا است، اما مسیر توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان رو به جلو است و نیازمند حمایت‌های جدی دولت هستیم.

وی تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را یکی از ضرورت‌های جدی استان عنوان کرد و افزود: مهارت‌آموزی و آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار می‌تواند نقشی اساسی در کاهش بیکاری داشته باشد و انتظار داریم زیرساخت‌های این حوزه در استان تقویت شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تعاونی‌های متعددی در استان متقاضی تسهیلات بانکی هستند، اظهار کرد: به دلیل بالا بودن نرخ بهره امکان بهره‌مندی از این تسهیلات برای تعاونی‌ها وجود ندارد. انتظار داریم دولت و بانک‌ها برای تقویت این بخش، تسهیلات ویژه و کم‌بهره در نظر بگیرند.

صلواتی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به بخش تعاون تأکید کرد و ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند سهم مهمی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد و ضروری است در صدور مجوزهای اقتصادی سهم بیشتری به این بخش اختصاص یابد. نگاه وزرای صنعت، کشاورزی و گردشگری نیز باید به ظرفیت‌های کردستان معطوف شود.

وی خواستار اجرای ویژه سیاست‌های حمایتی دولت در استان شد و یادآور شد: امیدواریم سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کارورزی، بیمه، یارانه دستمزد و تسهیلات بانکی به‌طور خاص در کردستان اجرایی شود تا بتوانیم شاهد کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری در استان باشیم.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با اشاره به وضعیت نیروی کار ایرانی در اقلیم کردستان عراق، بیان کرد: بسیاری از هم‌استانی‌های ما که در اقلیم کردستان عراق مشغول کار هستند، از وضعیت بیمه‌ای و شغلی مناسبی برخوردار نیستند و ضروری است این موضوع از طریق وزارتخانه و با پیگیری‌های دکتر حسینی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

صلواتی همچنین یکی از مطالبات مهم کارگران ساختمانی را افزایش سهم بیمه دانست و گفت: انتظار داریم این مطالبه در دستور کار قرار گیرد.

وی درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز اظهار کرد: ضروری است وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور به ثبات برسد، چرا که این قشر نیز بخش مهمی از جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند.

کد خبر 2788164

