به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جریان دیدار احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نماینده ولی فقیه در استان کردستان به پروژههای مهمی اشاره کرد که در حال اجرا هستند، از جمله کریدور شمال غرب به جنوب غرب که بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی استان شناخته میشود.
وی همچنین از وضعیت پیشرفت پروژههای مختلف در کردستان خبر داد و افزود: توجه ویژهای به پروژههای عمرانی استان کردهایم و بهویژه در حوزه حمل و نقل، با توسعه خط آهن و افزایش سرویسهای قطار، شاهد تغییرات مثبتی خواهیم بود.
استاندار کردستان به درخواستهای خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و اظهار کرد: درخواست ما از دکتر میدری، این است که در راستای توسعه زیرساختها و خدمات استان، بهویژه در حوزه حمل و نقل، اقدامات بیشتری صورت گیرد. امیدواریم که در آینده نزدیک سرویس قطار تهران به سنندج افزایش یافته و مسیر جدیدی برای قطار سنندج به مشهد نیز برقرار شود.
لهونی همچنین از طرح جدیدی برای توسعه خدمات پزشکی در استان سخن گفت و پیشنهاد کرد: یکی از خواستههای ما احداث یک شهرک سلامت در ۱۰۵ هکتار زمین بلااستفاده دانشگاه علوم پزشکی است؛ این پروژه میتواند بهعنوان یک قطب گردشگری سلامت در استان شناخته شود و خدمات پزشکی متمرکز را به مردم و گردشگران ارائه دهد.
وی تأکید کرد که این پروژهها نه تنها برای استان بلکه برای اقتصاد ملی نیز مفید خواهد بود و ادامه داد کرد: ما مطمئن هستیم که با همکاری و سرمایهگذاری مناسب، این پروژهها به موفقیت خواهند رسید و بهویژه در زمینه توسعه زیرساختهای سلامت، نتایج مثبت و ارزشمندی به همراه خواهند داشت.
انتقال حساب شرکتها و صنایع بزرگ به بانکهای کردستان مطالبه مردم است
نماینده ولی فقیه در کردستان نیز گفت: انتقال حساب شرکتها و صنایع بزرگ به بانکهای استان، مطالبه چندساله مردم استان است که امیدواریم با تلاش دولت محقق شود.
حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی اظهار کرد: یکی از مطالبات مردم در استان انتقال حساب شرکتها و کارخانههای بزرگ به بانکهای داخل استان برای تقویت منابع مالی است که می شود در چرخه قرضالحسنه از آن برای کمک به مردم استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مجتمع ورزشی کارگران سنندج نیمه تمام است، بر لزوم حمایت برای تکمیل این طرح تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه در کردستان به گرههای موجود در بخش تعاون اشاره کرد و ادامه داد: برخی تعاونیها هزاران عضو دارد اما مشکلات زیادی دارند و مسائل آنان از ۲ دهه گذشته باقی مانده است.
حجتالاسلام پورذهبی به ظرفیت ویژه جوانان کردستانی اشاره کرد و یادآور شد: انتظار این است چه در بخش تخصصی و چه غیرتخصصی در بخشهای مختلف این ظرفیت بکار گرفته شود.
