پیشرفت در روند ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس ،شرکت نفتی گولف کی‌استون پترولیوم (Gulf Keystone Petroleum PLC) مستقر در برمودا و فعال در اقلیم کردستان عراق، روز پنج‌شنبه گزارش مالی نیمه نخست سال ۲۰۲۵ خود را منتشر کرد که نشان از کاهش تولید سالانه دارد. این کاهش تولید نفت پس از متوقف‌شدن صادرات نفت کردستان و اختلال‌های امنیتی در منطقه صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، درآمد شرکت در شش ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن به ۸۳.۱ میلیون دلار رسید که نسبت به ۷۱.۲ میلیون دلار سال قبل ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال، گولف کی‌استون از سود پیش از مالیات ۱.۱ میلیون دلاری سال گذشته به زیان ۷.۵ میلیون دلاری در نیمه نخست امسال سقوط کرد. دلیل اصلی این زیان، رشد ۸.۴ درصدی هزینه‌های فروش به ۷۱.۲ میلیون دلار عنوان شده است.

این شرکت در ژوئیه به دلیل حملات پهپادی به منطقه کردستان عراق، عملیات در میدان شیخان (Shaikan) را به طور موقت متوقف کرده بود. همزمان، شرکت جنل انرژی (Genel Energy PLC) نیز پس از انفجارهای نزدیک به میادین نفتی خود تولید را متوقف کرد. گولف کی‌استون اعلام کرد که فعالیت‌ها در شیخان از سر گرفته شده و تولید «به‌تدریج به ظرفیت کامل چاه‌ها بازمی‌گردد».

در نیمه نخست سال، میانگین تولید ناخالص روزانه این شرکت به ۴۴,۱۰۰ بشکه در روز رسید، در حالی که سال قبل ۳۹,۲۵۲ بشکه در روز بود. با وجود این افزایش، تعلیق صادرات نفت کردستان و افت قیمت جهانی نفت برنت مانع از رشد سودآوری شد. میانگین قیمت برنت در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۷۱.۹ دلار در هر بشکه بود که نسبت به ۸۴.۱ دلار در سال گذشته کاهش داشت.

شرکت تأکید کرده است: «ما همچنان در حال مذاکره با ذی‌نفعان دولتی درباره ازسرگیری صادرات نفت کردستان هستیم و در هفته‌های اخیر حرکت رو به جلویی در این زمینه مشاهده شده است.»

با این حال، شرکت مجبور شد پیش‌بینی تولید سالانه خود را کاهش دهد و آن را بین ۴۰ تا ۴۲ هزار بشکه در روز برآورد کند؛ در حالی که پیش‌تر این رقم ۴۰ تا ۴۵ هزار بشکه در روز اعلام شده بود. دلیل این تغییر، «اختلال‌های موقت اخیر در تولید» عنوان شده است.