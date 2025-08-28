وزیر ارتباطات: آذربایجان غربی شاهراه ارتباط فناورانه کشور است

به گزارش کردپرس، سیدستار هاشمی صبح امروز در نشست فعالان حوزه فاوا و شرکتهای دانشبنیان آذربایجانغربی افزود: در این راستا آذربایجانغربی با توجه به همسایگی با چند کشور، ظرفیت قابلتوجهی دارد.
او ادامه داد: یکی از نگاههای اساسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نگاه به دیپلماسی فناوری است که در اینباره نیز آذربایجانغربی جایگاه ویژهای دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به هدفگذاری صورت گرفته درخصوص رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور، گفت: در این راستا باید به بازار بینالملل توجهویژه داشته باشیم.
هاشمی همچنین با اشاره به سهم بدون تناسب آذربایجانغربی از تولید ناخالص داخلی، اضافه کرد: میتوان با استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال این مشکل را تا حدودی برطرف کرد.میتوان با همراهی یکی از کشورهای همسایه، مرکز مشترکی شکل گیرد تا زمینه تبیین ظرفیتهای استان فراهم شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای طرح "جی نف" در کل کشور نیز خبر داده و یادآور شد: وضعیت آذربایجانغربی در این خصوص خوب نبوده و در بسیاری از شاخصها که مورد توجه رئیسجمهور هم قرار دارد، این استان در بخش پایینی جدول است.
هاشمی همچنین با بیان اینکه تجربه جنگ ۱۲ روزه به ما نشان داد که در حوزه فناوری باید امنیت را در دستورکار قرار دهیم، افزود: آمادگی داریم شرکتهای فعال در این بخش را به نهادهای مختلف وصل کنیم.
او در ادامه با اعلام اینکه دولت تلاش دارد که زیرساختهای هوشمند مصنوعی توسعه یابد، اظهار داشت: در این رابطه به صورت موازی از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی استفاده میکنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با انتقاد از وجود سامانههای بسیار زیاد در کشور، افزود: این امر از تسهیل کار مردم که هدف راهاندازی سامانهها بوده، نیز جلوگیری کرده که امیدواریم با همراهی بخش خصوصی، این مشکل برطرف شود.
نظر شما