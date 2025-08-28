بە گزارش کردپرس شماری از فعالان و شهروندان اقلیم کردستان با ارسال بیانیەای به نیروهای ائتلاف بینالمللی نسبت به تهدید جدی نحوۀ استفادە از سلاحهای این نیروها کە در اختیار نیروهای پیشمرگە قرار گرفتە هشدار دادند و اعلام کردند: «این سلاحها که در دست پیشمرگههاست، بهطور نادرست و خطرناک بهکار گرفته میشوند.»
در نامهای که به فرماندهی نیروهای ائتلاف بینالمللی در عراق ارسال شد، آمده است: «ما بهعنوان شماری از فعالان و شهروندان اقلیم کردستان عراق میخواهیم توجه شما را به موضوعی بسیار خطرناک جلب کنیم که آرامش و امنیت اقلیم کردستان را تهدید میکند.»
آنها افزودند: «این موضوع شامل سوءاستفاده از سلاحها و تجهیزات پیشمرگه است کە در چارچوب حمایت ائتلاف بینالمللی علیه داعش بە نیروهای پیشمرگە تحویل دادە شدە است.»
در نامه آمده است: «در جریان عملیاتهای نظامی اخیر در استانهای اربیل و سلیمانیه آشکار شد که بخشی از این سلاحها و تجهیزات توسط نیروهای ویژهای مانند زیروانی و کماندو که تحت نفوذ احزاب مسلط هستند، برای پاکسازی حسابهای سیاسی داخلی علیه مردم اقلیم و احزاب سیاسی دیگر استفاده میشوند.»
در ادامه آمده است: «این خود یک تهدید جدی است که هدف اصلی آن همان سلاحها و تجهیزات است که با اقدامات تروریستی و تهدید امنیتی اقلیم کردستان مرتبط است.»
هشداردهندگان و نویسندگان نامه اعلام کردند: «ادامه این وضعیت در شرایط کنونی، تهدید جدی برای نیروهای ویژه و متحدان آنها در عراق است که به قوانین و مقررات پایبند هستند و بدون شک موجب ایجاد ترس و ناامنی در میان شهروندان و تضعیف پایههای دموکراسی در منطقه میشود؛ بهطوری که ائتلافهای بینالمللی نیز به آن توجه دارند.»
در نامه چند درخواست نیز از نیروهای ائتلاف بینالمللی در عراق مطرح شده است: «تلاش کنید این سلاحها از دست نیروهای ویژه خارج شود، زیرا برای حل و فصل مشکلات داخلی بهکار گرفته میشوند و این دقیقاً هدف اصلی استفاده از آنهاست.»
یکی از دیگر درخواستها این است: «حمایت از اصلاحات در نیروهای نظامی، تلاش برای یکپارچهسازی پیشمرگهها تحت یک فرماندهی حرفهای و ملی و جلوگیری از استفاده حزبی از این نیروهای ویژه.»
همچنین درخواست شده است: «یک کمیته مستقل نظارتی برای بررسی و پایش سوءاستفاده از این سلاحها و تجهیزات که توسط ائتلاف بینالمللی به پیشمرگهها تحویل داده شده، تشکیل شود.»
در پایان نامه آمده است: «ما هنگامی که این تهدیدها و درخواستها را برجسته میکنیم، حمایت مستمر شما برای مهار ترور در اقلیم را ارج مینهیم؛ سکوت شما نسبت به این اقدامات خطرناک، امنیت اقلیم و آینده دموکراسی در منطقه را در معرض تهدید جدی قرار میدهد.»
