تعطیلی یک ماهۀ دولت اقلیم؛ مسرور بارزانی در حال گذراندن تعطیلات در آمریکا

بە گزارش کردپرس بیش از یک ماه است که دولت اقلیم کردستان عملاً فلج شده؛ مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان، به منظور گذراندن تعطیلات در خارج از کشور عراق به سر می‌برد.

خبرگزاری دراومیدیا نوشته است که بر اساس پیگیری‌ها:

مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، برای معاینات پزشکی چند روزی است در اتریش حضور دارد و تاکنون به اقلیم کردستان بازنگشته است.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان، بیش از ۲۰ روز است که به همراه خانواده‌اش به آمریکا سفر کرده است.

هر چهارشنبه جلسه هیئت وزیران اقلیم کردستان باید برگزار شود، اما به دلیل سفر نخست‌وزیر، این جلسه چهار هفته است که تشکیل نشده و آخرین نشست در تاریخ ۳۰ / ۰۷/ ۲۰۲۵ برگزار گردیده؛ یعنی نزدیک به یک ماه است که دولت اقلیم از کار افتاده است.

هفتۀ گذشته رسانەهای کردی اقلیم کردستان با انتشار اخباری انتقادی، اعلام کردند: در حالی کە مردم اقلیم کردستان در چهار ماە گذشتە تنها یک حقوق دریافت کردەاند، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان بە همراە خانوادە خود در سفر تفریحی امارات بە سر می برد.

این در حالی است که با نزدیک شدن به ماه سپتامبر، هنوز کارمندان حقوق ماه ژوئن خود را دریافت نکرده‌اند؛ وضعیتی که در کنار نبود هماهنگی میان دولت و پارلمان و همچنین اختلافات، درگیری‌ها و نابسامانی‌های موجود در اقلیم، شرایط را دشوارتر کرده است.